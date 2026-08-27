Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich, s'est exprimé au sujet du tirage au sort de la Ligue des champions, qui s'est déroulé ce jeudi à Monaco, en assurant que la formation bavaroise vise à terminer la phase de ligue parmi les huit premiers, tout en soulignant la force et la diversité des adversaires.

Neuer a déclaré, lors de propos tenus à la presse après le tirage : « Les adversaires sont des équipes très équilibrées et intéressantes, avec beaucoup de traditions. De manière générale, nous voulons à nouveau terminer la phase de ligue parmi les huit premiers, et c'est là notre objectif principal. »

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Le gardien chevronné a poursuivi : « Le duel contre Arsenal est déjà devenu une sorte de classique ces dernières années. Et nous affronterons l'Atlético de Madrid dans le stade qui accueillera la finale (le Riyadh Air Metropolitano), et nous espérons tous pouvoir y jouer deux fois cette saison. »

Il a ajouté : « Le duel entre le Bayern et Manchester United est bien sûr un classique absolu, doté d'une grande histoire en Ligue des champions. Jouer là-bas à l'extérieur (à Old Trafford) est quelque chose de spécial. »

Neuer a enchaîné : « Nous ne sous-estimerons pas non plus le duel face à Bodø/Glimt, qui a été une véritable surprise la saison dernière, ainsi que Lille, le Slavia Prague, le Real Betis et Viking. Nous sommes impatients de relever les défis à venir. »

Rappelons que le géant bavarois a fait ses adieux à la Ligue des champions dès les demi-finales, la saison dernière, face au Paris Saint-Germain, sacré vainqueur du titre.

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