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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Neuer égale Messi et Müller : un nouveau record historique pour le gardien du Bayern Munich

M. Neuer
L. Messi
C. Ronaldo
Bayern Munich vs Arsenal
Bayern Munich
Arsenal
Ligue des Champions
Allemagne
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Portugal
Angleterre

Ronaldo en tête de liste

Manuel Neuer, le gardien de but du Bayern Munich, a continué d'inscrire son nom dans les annales de la Ligue des champions, après avoir réalisé une nouvelle performance grâce à sa participation face à Arsenal ce mercredi soir.

Le Bayern Munich reçoit son homologue anglais à l'Allianz Arena dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue, et l'entraîneur Vincent Kompany a choisi – comme à son habitude – d'aligner Manuel Neuer dans les buts.

Selon une statistique du réseau Opta, Neuer a porté son total à 163 matches en Ligue des champions, partageant ainsi la troisième place au classement des joueurs les plus capés de l'histoire de la compétition continentale avec Lionel Messi et Thomas Müller.

Le trio se situe derrière le Portugais Cristiano Ronaldo, détenteur du record avec 183 matches, et l'Espagnol Iker Casillas, qui a disputé 177 matches.

L'exploit ne s'arrête pas là, puisque Neuer est également devenu le joueur allemand le plus capé de l'histoire de la Ligue des champions, à égalité avec Müller.

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