On parle souvent des sommes colossales que dépense Manchester City sur le marché des transferts. Après que les dépenses en transferts ont dépassé les deux milliards d'euros durant la décennie de Pep Guardiola à la tête des Citizens, s'ouvre désormais l'ère Enzo Maresca.

Cet été seulement, le club anglais pourrait boucler trois des quatre plus grosses opérations de son histoire. En plus des 137 millions d'euros déjà versés pour Elliot Anderson et des 100 millions d'euros convenus pour Ayoub Bouddi, le club pourrait également y ajouter les 140 millions d'euros que réclame Chelsea pour Enzo Fernández.

Mais selon le quotidien espagnol « AS », ce dont on parle peu, et qui est pourtant véritablement remarquable, c'est le talent de Manchester City pour vendre ses joueurs. À l'aube de l'année 2026, le club aura réalisé plus de 100 millions d'euros grâce à la vente de joueurs pour cinq étés consécutifs, une performance historique à tous points de vue.

Manchester City a engrangé des recettes issues de la vente de ses joueurs à hauteur de 162 millions d'euros lors de la saison 2022-2023, puis 139 millions d'euros en 2023-2024, avant de réaliser 152 millions d'euros la saison suivante, et des recettes de 107 millions d'euros en 2025-2026. Quant à la saison en cours, le club a atteint jusqu'ici un chiffre colossal de 307 millions d'euros.

Et tandis que le départ de légendes du club comme Rodri Hernández et Bernardo Silva nécessite une reconstruction en profondeur, le conseil d'administration de City fait preuve d'une grande générosité afin de s'assurer les meilleures opérations durant ce qui reste de la période des transferts estivaux.

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Avec la finalisation officielle de la vente de Savinho, transféré à Tottenham Hotspur pour 88 millions d'euros auxquels s'ajoutent 12 autres millions d'euros de bonus, les recettes totales de Manchester City ont dépassé les 300 millions d'euros cet été.

Indépendamment de l'investissement initial, le club a récolté d'importantes sommes grâce à la vente du Ballon d'Or 2024 Rodri (60 millions d'euros + 16,5 millions d'euros de bonus), de Tijjani Reijnders (61 millions d'euros) et de James Trafford (47 millions d'euros). Ainsi, le total récolté par le club, bonus compris, s'élève à 307 millions d'euros.

Les recettes de Manchester City devraient augmenter sensiblement après l'annonce par le club de la vente de Nico González, qui rejoindra Newcastle pour 58 millions d'euros (comprenant les montants fixes et variables — le club ayant versé la clause libératoire de 60 millions d'euros à Porto en janvier 2025), ainsi que d'Omar Marmoush, qui rejoindra Savinho dans son aventure à Tottenham, au nord de Londres, pour une indemnité comprise entre 50 et 60 millions d'euros.

Avec ce montant total, compris entre 58 et 70 millions d'euros, les recettes globales de City sur les transferts atteindront plus de 400 millions d'euros, un chiffre historique et sans précédent.

Aux côtés de Bernardo Silva et Rodri, d'autres joueurs ont quitté Manchester City, comme John Stones, Nathan Aké et Manuel Akanji.

De l'équipe qui a remporté la Ligue des champions en 2023, il ne reste actuellement plus qu'Erling Haaland et Rúben Dias, ainsi que Jack Grealish, qui semble lui aussi en partance.