Neto : "Neymar serait le bienvenu au FC Barcelone"

Le gardien brésilien a rallié le Camp Nou cet été et il serait très heureux si son compatriote du PSG venait à l'imiter.

Un international brésilien a déjà pris la direction du Camp Nou cet été. Il s'agit de Neto. Ce dernier n'a pas hésité à abandonner son poste de titulaire à Valence pour venir renforcer l'armada catalane. Et, il se pourrait qu'il soit rejoint par Neymar avant la fermeture du marché des transfert en .

Le Barca explorant en ce moment la possibilité de signer de nouveau un joueur qu’il a cédé au Paris Saint-Germain pour un montant de 222 millions d’euros en 2017. Un certain nombre d'obstacles doivent être surmontés pour parvenir à un accord, mais le PSG a admis que les négociations avec un seul prétendant progressaient concernant Neymar.

Leonardo n'a pas dit si le prétendant en question est le Barça, et malgré les rumeurs suggérant un sérieux intérêt de la part des rivaux du , Neto a bon espoir de voir son compatriote le retrouver en Catalogne. Il a confié a confié au quotidien espagnol Sport: "J'ai déjà partagé un vestiaire avec lui. On me pose souvent cette question parce que je suis brésilien mais je ne pense pas que mon opinion changerait quoi que ce soit. C'est un joueur incroyable. Je n'ai pas besoin d'expliquer ses caractéristiques, car le monde entier les connaît. S'il revenait un jour à Barcelone, ce serait un plaisir de se retrouver dans le même vestiaire que lui."

Si un accord devait être conclu pour Neymar, il retrouverait au Camp Nou une équipe remplie de stars, et avec des postes doublés partout. Ernesto Valverde a l'embarras du choix dans tous les secteurs, y compris pour la position du gardien de but.

Neto a été recruté pour suppléer Marc-André ter Stegen. L’international néerlandais Jasper Cillessen a été autorisé, lui, à partir. Le portier sud-américain a déclaré à propos de son rival allemand: "C'est un professionnel de très haut niveau. C'est un excellent gardien et comme tous les joueurs de l'équipe du Barca, il est bien protégé. Avoir des coéquipiers du plus haut niveau vous fait automatiquement progresser, grandir et apprendre. Ce premier mois a été fantastique".

Neto, qui a évolué en avant, du côté de la et la , se réjouit de son transfert au Barca, même s’il est acquis qu'il sera une simple solution de rechange en cas de défection de Ter Stegen. Lors de son engagement chez les champions d'Espagne, il avait déclaré: "C'est un rêve pour tout footballeur. Quand vous parlez de Barcelone, tous les joueurs du haut niveau souhaitent jouer pour une équipe comme celle-ci. C'est très différent. Cela signifie que votre travail acharné a porté ses fruits lorsque votre club peut concourir pour chaque trophée disponible. Pour moi, en tant que personne qui aime toujours gagner, jouer au plus haut niveau est ce qu'il y a de mieux".