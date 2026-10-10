Neto, insultes envers l’arbitre lors de son dernier match au Brésil : il manquera Cagliari-Juve pour suspension

Pas seulement Locatelli, Yildiz, Thuram et Grabara : Luciano Spalletti devra aussi se passer de Norberto Neto pour le match de la Juventus à Cagliari, programmé demain soir à 20 h 45 à l’Unipol Domus Arena. C’est justement pour remplacer le très malchanceux gardien polonais que, il y a deux semaines, le gardien brésilien, libre après sa dernière expérience à Botafogo, est revenu à la Juventus, mais en raison d’une suspension reçue au Brésil, il ne partira pas pour la Sardaigne avec ses nouveaux coéquipiers, avec Pinsoglio et Radu pour composer, avec le titulaire Vicario, le groupe des gardiens de la Juventus.





CE QUI S’EST PASSÉ - Les faits remontent au 30 mai dernier, lorsque Botafogo se rend sur le terrain de Bahia lors de la 18e journée du Brasileirao. L’équipe locale hésite entre une qualification pour la Copa Sudamericana et une place en tours préliminaires de la Libertadores, celle de Neto est en marge d’un possible accès à la deuxième coupe continentale, mais ne compte que 3 points d’avance sur la zone de relégation. Nous sommes dans la deuxième des sept minutes de temps additionnel de la première période, Botafogo menant au score, lorsque le gardien désormais à la Juve prend le ballon à la main et le garde longtemps. Plus de 8 secondes selon le jeune arbitre Davi de Oliveira Lacerda, qui applique la nouvelle règle et accorde un corner à Bahia. Neto, à ce moment-là, perd la tête, comme il l’admettra lui-même en s’excusant sur les réseaux sociaux dans les jours suivants, et commence à insulter l’arbitre.





—

LA SUSPENSION - « Fils de p..., va te faire f..., gamin », rapportera dans son compte rendu Davi de Oliveira Lacerda, qui lui montre le carton rouge. La carrière de Neto à Botafogo s’arrêtera là, compte tenu de l’arrêt du championnat et du fait que son contrat ne sera pas renouvelé : le gardien brésilien est cité à comparaître devant le Tribunal supérieur de justice sportive sous l’accusation d’« offense à l’honneur du corps arbitral », qui prévoit un minimum de 4 matches de suspension. Ses avocats parviennent toutefois à convaincre les juges de requalifier le chef d’accusation en « offense simple », écopant d’une sanction d’une seule journée de suspension, à purger à Cagliari.