Tout porte à croire que Nemanja Gudelj fera un retour unique cette saison à la Johan Cruijff ArenA. Le Serbe libre de tout contrat est, selon Matteo Moretto, proche d’un accord avec Getafe, qui a précisément été opposé vendredi à son ancien club, l’Ajax, lors du tirage au sort de la Conference League.

Gudelj, 34 ans, est sans club après que lui et Séville sont arrivés en juin à la conclusion qu’un départ était la meilleure option. Le natif de Breda a remporté la Ligue Europa à deux reprises, disputé 261 matches pour le club et a poursuivi sa route en véritable légende du club.

Moretto écrit que les négociations entre Getafe et Gudelj sont entrées dans leur phase finale. Il semble donc n’être plus qu’une question de temps avant que l’entraîneur José Bordalás puisse accueillir le renfort qu’il souhaitait.

Bordalás est revenu en 2023 comme entraîneur de Getafe, après y avoir déjà travaillé avec succès entre 2016 et 2021. En 2020, il était donc le principal responsable de la double confrontation contre l’Ajax lors des barrages de la Ligue Europa.

Getafe a remporté le match aller à domicile sur le score de 2-0, a perdu le retour à Amsterdam 2-1 et s’est ainsi qualifié pour le tour suivant. Autour de cette double confrontation, on a cependant à peine parlé de l’aspect sportif.

C’est surtout lors du match aller en Espagne que les joueurs de Getafe ont exaspéré les Ajacides. Des joueurs comme Deyverson, Marc Cucurella, Allan Nyom et Dakonam Djené ont provoqué une grande irritation avec leur jeu sournois et leurs simulations.

Lors du tirage au sort, Getafe a donc été désigné comme l’adversaire le plus marquant. Dans le studio de Ziggo Sport , des images des actions douteuses, notamment de Deyverson, ont immédiatement été diffusées.

On ne sait pas encore quand l’Ajax affrontera Getafe cette saison. L’UEFA doit encore annoncer le calendrier. En plus de l’Ajax, Getafe affrontera aussi Brighton, Lugano, Inter Escaldes (tous à domicile), Iberia Tbilisi et Universitatea Craiova (tous deux à l’extérieur).