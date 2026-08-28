Nemanja Gudelj se rapproche d’un accord avec l’adversaire de l’Ajax en Ligue Conférence

Tout porte à croire que Nemanja Gudelj effectuera un retour unique à la Johan Cruijff ArenA cette saison. Le Serbe libre de tout contrat est, selon Matteo Moretto, proche d’un accord avec Getafe, qui a justement été opposé vendredi à son ancien club, l’Ajax, lors du tirage au sort de la Ligue Europa Conférence.

Gudelj, 34 ans, est sans club après avoir conclu en juin avec le Séville FC qu’un départ était la meilleure option. Le natif de Breda a remporté deux fois la Ligue Europa, disputé 261 matches pour le club et est parti en véritable légende du club.

Moretto écrit que les négociations entre Getafe et Gudelj sont entrées dans leur phase finale. Il semble donc n’être plus qu’une question de temps avant que l’entraîneur José Bordalás puisse accueillir le renfort qu’il souhaite.

Bordalás est revenu en 2023 comme entraîneur de Getafe, après y avoir déjà travaillé avec succès entre 2016 et 2021. En 2020, il était donc déjà le principal responsable de la double confrontation contre l’Ajax lors des barrages de la Ligue Europa.

Getafe avait remporté le match aller à domicile 2-0, perdu le retour à Amsterdam 2-1 et s’était ainsi qualifié pour le tour suivant. Autour de cette double confrontation, on a cependant à peine parlé de l’aspect sportif.

Lors du match aller en Espagne en particulier, les joueurs de Getafe ont mis les nerfs des Ajacides à rude épreuve. Des joueurs comme Deyverson, Marc Cucurella, Allan Nyom et Dakonam Djené ont provoqué une grande irritation par leur jeu vicieux et leurs simulations.

Lors du tirage au sort, Getafe a donc été désigné comme l’adversaire le plus marquant. Dans le studio de Ziggo Sport , des images des actions douteuses, notamment de Deyverson, ont immédiatement été diffusées.

On ne sait pas encore quand l’Ajax affrontera Getafe cette saison. L’UEFA doit encore annoncer le calendrier. En plus de l’Ajax, Getafe affrontera aussi Brighton, Lugano, Inter Escaldes (tous à domicile), Iberia Tbilisi et l’Universitatea Craiova (tous deux à l’extérieur).