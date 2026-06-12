Nemanja Gudelj quitte Séville avec effet immédiat, en tant que véritable légende du club

Le Séville FC et Nemanja Gudelj ont convenu d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration, a annoncé le club par voie officielle. Après sept saisons, l’aventure du milieu de terrain né à Breda prend donc fin, le club le saluant comme une « légende » sur ses réseaux sociaux.

Âgé de 34 ans, le Néerlandais avait rejoint les Andalous en 2019 en tant que joueur libre en provenance du Guangzhou Evergrande. Un an plus tard, l’ancien milieu du NAC Breda, de l’AZ et de l’Ajax décrochait déjà l’Europa League.

Devenu un pilier du club andalou, il soulève à nouveau la Coupe de l’Europa League en 2023. Sur le plan national, Séville a en revanche connu des difficultés ces dernières années.

Après ce triomphe, le club andalou a toutefois connu des saisons plus difficiles en Liga, en partie à cause de ses dettes, et a même dû lutter contre la relégation. Avec Gudelj comme capitaine et l’un de ses leaders incontestés, Séville a finalement évité le pire ces dernières années.

« Le Serbe part avec deux titres de l’Europa League et le respect de tous les supporters de Séville, après avoir guidé l’équipe à travers des moments très difficiles », écrit le club sur son site web. Gudelj est sous contrat jusqu’à fin juin et sera ensuite officiellement libre de tout transfert.

Il a disputé 261 matchs sous le maillot andalou, ce qui le place au cinquième rang des étrangers les plus capés du club, derrière Ivan Rakitic (323), Frédéric Kanouté (290), Renato (284) et Ignacio Achúcarro (280).

Le milieu de terrain, qui compte 75 sélections, n’a pas réussi à qualifier la Serbie pour la Coupe du monde.