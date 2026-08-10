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Négociations frénétiques : le Barça relève son offre pour boucler le transfert de Rodri

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Les détails de la deuxième offre de Barcelone pour convaincre Manchester City

Les négociations progressent à un rythme effréné entre le Barça et Manchester City pour finaliser le transfert de la star espagnole Rodri.

L'annonce d'Enzo Maresca, l'entraîneur de City, dans laquelle il avertissait qu'il comptait sur le retour de Rodri aux entraînements de l'équipe, s'est révélée n'être rien de plus qu'une tentative d'afficher un optimisme sans réel fondement. 

La machine à négocier des deux clubs a fonctionné à un rythme soutenu, et le transfert du joueur est désormais plus proche que jamais.

Le journal « Sport » a rapporté qu'un peu moins de 48 heures plus tard, tous les détails de la première offre financière présentée par le Barça ont déjà été confirmés, et aujourd'hui est apparue au grand jour la nouvelle démarche effectuée par le club catalan.

Le déroulement des négociations correspond également au scénario habituel dans ce genre de situations, le Barça ayant commencé par poser sur la table des négociations une somme de 50 millions d'euros. 

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Des sources en Angleterre avaient confirmé que Manchester City n'était pas prêt à se séparer de Rodri pour moins d'environ 70 millions de livres sterling. Par conséquent, cette première offre, vouée à l'échec, a été écartée dès les premières tentatives.

Cependant, il a été confirmé dès ce moment que les contacts se poursuivraient durant le week-end afin de préparer une deuxième offre capable de convaincre Manchester City d'accéder à ses exigences.

C'est bien ce qui s'est produit, aucune partie ne souhaitant retarder une opération sur laquelle tout le monde semble d'accord.

En s'appuyant sur le déroulement habituel de ce dossier, les médias anglais ont révélé les détails financiers de la nouvelle tentative du club catalan. 

Pour l'heure, le Barça est désormais prêt à débourser une somme de 65 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 5 autres millions d'euros de bonus, un effort financier important de la part du club, mais qui reste encore un peu inférieur au montant de 70 millions de livres sterling réclamé par Manchester City.

Désormais, Manchester City devrait faire un pas en avant et se montrer, à son tour, un peu plus flexible sur ses exigences financières.

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