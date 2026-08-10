L'avenir d'Emam Ashour avec Al Ahly demeure incertain, en raison des difficultés que rencontrent les négociations autour de la prolongation du contrat du milieu de terrain égyptien.

Selon des informations exclusives obtenues par le site « Afrique Foot », les négociations entre Emam Ashour et la direction d'Al Ahly n'ont pas encore abouti à un accord, en raison d'un désaccord sur la contrepartie financière, les exigences financières du joueur n'étant pas en adéquation avec l'offre présentée par le club.

Al Ahly a soumis à Emam Ashour une offre comprenant un salaire annuel d'environ 25 millions de livres égyptiennes, soit l'équivalent d'environ 500 000 dollars américains, à laquelle s'ajoutent près de 10 millions de livres égyptiennes, soit environ 200 000 dollars, sous forme d'avantages et de primes.

Cette offre n'a toutefois pas reçu l'aval d'Emam Ashour, qui estime que la contrepartie financière proposée ne correspond pas à ses attentes et ne reflète ni sa valeur ni son importance au sein de l'équipe, au regard du statut qu'il a acquis depuis son transfert à la Forteresse rouge.

Cette position a commencé à susciter le mécontentement de la direction d'Al Ahly, qui cherche par tous les moyens à conserver l'un des éléments les plus en vue de l'équipe, mais qui, dans le même temps, ne semble pas disposée, à l'heure actuelle, à répondre à ce qu'elle considère comme des exigences financières élevées de la part du joueur.

Les négociations entre les deux parties se poursuivent dans un climat de tension, tandis qu'Emam Ashour ne semble pas pressé de trancher sur sa situation et d'accepter définitivement de prolonger son contrat avec Al Ahly.

L'agent d'Emam Ashour explore le marché saoudien

Selon les mêmes sources, le représentant d'Emam Ashour a commencé à explorer le marché saoudien, en présentant le dossier du joueur à Al Shabab et Al Fayha, une démarche qui traduit la volonté du joueur et de son équipe d'étudier les options qui s'offrent à lui, en cas d'échec des négociations sur la prolongation de son contrat avec Al Ahly.

La source a toutefois précisé que l'agent d'Emam Ashour ne s'attend pas nécessairement à recevoir une offre saoudienne de 10 millions de dollars sous forme de paiement direct, un montant qu'Al Ahly a fixé comme minimum pour accepter une éventuelle transaction concernant le transfert du joueur à Al Ittihad.

Cela intervient dans le contexte des évolutions qu'a connues le marché des transferts saoudien ces derniers temps, après que de nombreux grands clubs se sont empressés de renforcer leurs rangs de manière anticipée, selon des besoins techniques précis, ce qui pourrait réduire les chances qu'un club saoudien débourse une somme importante pour s'attacher les services du milieu de terrain égyptien.

Le site « Afrique Foot » a affirmé qu'Emam Ashour ne souhaite pas, à l'heure actuelle, tenter une expérience professionnelle dans le championnat qatari ou émirati, le joueur se concentrant sur les options lui offrant un projet sportif et une contrepartie financière en adéquation avec ses ambitions.

Sur cette base, l'Arabie saoudite apparaît comme l'option étrangère la plus en vue pour Emam Ashour en cas d'échec de ses négociations avec Al Ahly et d'absence d'accord sur la prolongation de son contrat.