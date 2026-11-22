Comment regarder Neftchi Fargona - Al Hilal avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 08:45

Neftchi Fargona reçoit Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC. À domicile, le club ouzbek espère créer la surprise face à l’un des clubs les plus titrés d’Arabie saoudite.

Neftchi Fargona occupe la neuvième place du classement du groupe Ouest et aborde cette rencontre après une défaite 3-2 contre Navbahor Namangan en championnat d’Ouzbékistan, le 20 novembre. Son parcours continental est contrasté : lors de ses dernières sorties en Ligue des champions Élite de l’AFC, il a fait match nul contre Tractor et perdu contre Al Ittihad.

L’entraîneur Islom Ismoilov devra obtenir une réaction de son équipe. Fargona a montré qu’il savait marquer, avec quatre buts inscrits contre Bunyodkor Tashkent en championnat, mais son bilan défensif dans cette compétition suscite des inquiétudes.

Al Hilal arrive en deuxième position du groupe Ouest et affiche une bonne forme, aussi bien sur la scène nationale que continentale. L’équipe de Simone Inzaghi a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Son seul faux pas a été une défaite 3-1 contre Al-Shamal en Ligue des champions Élite de l’AFC, fin octobre.

Le club saoudien s’est remis de ce revers en battant Shabab Al Ahli Dubai 2-0 sur la scène continentale, confirmant sa capacité à répondre présent dans les moments importants. Il se rend en Ouzbékistan avec le statut de grand favori.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre Neftchi Fargona - Al Hilal en direct.

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