NEC trébuche à son tour et le FC Twente en profite : les Tukkers remontent à la troisième place

La course aux places européennes dans l’Eredivisie de la VriendenLoterij a pris un nouveau tournant dimanche. Le FC Twente a écrasé le Sparta Rotterdam 4-0, tandis que le NEC s’est incliné 2-1 face au FC Groningen. Les Tukkers dépassent ainsi le NEC et occupent désormais la troisième place.

FC Twente – Sparta Rotterdam : 4-0

Les Tukkers ont dominé la première période, se créant les occasions les plus dangereuses.

L’équipe de John van den Brom a ainsi touché deux fois la barre transversale. Très tôt dans le match, Sam Lammers a réalisé une belle frappe en pivot, mais a vu son tir s’écraser sur la barre. Thomas van den Belt a connu le même sort peu après : son demi-volée à bout portant a également atterri sur la barre. De son côté, le Sparta n’a guère fait mieux qu’une frappe de Tobias Lauritsen, qui est passée largement au-dessus.

Après la pause, Twente a repris sa domination. Van den Belt a d’abord vu sa frappe, suite à un corner mal repoussé, repoussée sur la ligne.

Il a toutefois fini par ouvrir le score : bien lancé au terme d’une action collective, il a repris sans difficulté un centre précis de Bart van Rooij (1-0). À peine les supporters avaient-ils eu le temps de se rasseoir que Van den Belt doublait la mise. Dans la foulée, il a profité d’un ballon repoussé pour doubler la mise d’une frappe puissante : 2-0.

À vingt minutes de la fin, l’Islandais Kristian Hlynsson a définitivement scellé le sort de la rencontre d’une superbe tête, encore une fois après un excellent travail préparatoire de Van Rooij : 3-0. La situation est alors devenue encore plus pénible pour l’équipe de Maurice Steijn. À douze minutes du terme, Daan Rots a inscrit le quatrième but en reprenant d’une frappe puissante un centre en retrait : 4-0.

FC Groningen - NEC 2-1

Le NEC a bien démarré la rencontre et s’est créé deux occasions franches par l’intermédiaire de Brian Linssen. À la douzième minute, l’attaquant a vu un but magnifique – à la Maicon – refusé pour hors-jeu. Peu après, il n’a pas réussi à convertir en but une belle passe en profondeur de Sandler. Le score est donc resté bloqué à 0-0 à l’Euroborg.

La rencontre bascula juste avant la mi-temps : Tjaronn Chery perdit bêtement le ballon dans un coin du terrain ; après plusieurs rebonds, il parvint à Younes Taha. Le joueur prêté par Twente centra pour Marco Rente, qui effleura suffisamment le ballon pour le voir finir au fond des filets : 1-0.

En début de seconde période, à la 51^e minute, le FC Groningen a doublé la mise sur une contre-attaque menée par Taha, dont la passe a été conclue par Tygo Land ; le ballon a franchi la ligne malgré la déviation d’un défenseur du NEC : 2-0.

À un quart d’heure du terme, NEC se créait enfin une occasion en or par Danilo, dont la conclusion était repoussée. Sur le corner suivant, Darko Nejasmic réduisait le score d’une tête puissante et relançait le suspense : 2-1.

À la 83^e minute, Başar Önal a cru relancer totalement la rencontre. L’ailier, bien placé au second poteau, a converti un centre précis de Sami Ouaissa. Mais ce but a lui aussi été refusé pour hors-jeu, à la grande déception des visiteurs. Dans les dernières secondes, l’attaquant Youssef El Kachati a également vu sa réalisation refusée, enterrant les derniers espoirs du NEC.