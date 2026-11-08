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imago-sport-1085741754.jpgPro Shots
Jeroen van Poppel
Traduit par

NEC remporte de façon spectaculaire le dernier match du week-end et accentue la pression sur l’entraîneur du FC Utrecht, Correia

Match report
Utrecht vs NEC Nimégue
Utrecht
NEC Nimégue
Eredivisie

NEC a décroché dimanche soir une victoire spectaculaire face au FC Utrecht. Le club de Nimègue s’est imposé 2-3 au stade Galgenwaard, malgré les deux retours de l’équipe à domicile dans la rencontre. Cette défaite accentue les inquiétudes de l’entraîneur du FC Utrecht, Anthony Correia. Après huit matches de championnat sans victoire, NEC renoue enfin avec le succès.

Correia a procédé à quatre changements au FC Utrecht : Vasilis Barkas, Per Kloosterboer, Artem Stepanov et Ángel Alarcón étaient titulaires. Kloosterboer a été préféré à Arthur Zagré au poste d’arrière gauche, tandis qu’Oualid Agougil a débuté sur le banc et que Marius Broholm évoluait en numéro 10. Du côté de NEC, Dušan Tadic, Mitchel Bakker et Gabriel Brás figuraient notamment dans le onze de départ, tout comme Deveron Fonville, de retour de blessure.

Le FC Utrecht a entamé la rencontre avec intensité, mettant d’emblée les visiteurs sous pression. Yoann Cathline s’est procuré une occasion de frapper dès la troisième minute, mais sa tentative a fini dans les mains de Gonzalo Crettaz. Après vingt minutes, l’attaquant est tombé dans la surface, sans que l’arbitre Erwin Blank y voie matière à accorder un penalty.

L’équipe à domicile est restée dangereuse et Stepanov a trouvé le petit filet à la 25e minute. Plus efficace, NEC a frappé à la 34e minute par Kevin Kers, qui a repris un centre de la tête : 0-1. Quatre minutes plus tard, Tadic a doublé la mise, permettant au club de Nimègue de rejoindre les vestiaires avec une avance confortable.

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Après la pause, le FC Utrecht s’est lancé à la recherche d’un but pour réduire l’écart, et Dani de Wit a rapidement placé une tête dans le petit filet. Le 1-2 est finalement arrivé à la 56e minute, quand Alarcón s’est échappé avant de permettre à Cathline de pousser facilement le ballon au fond. Mais la joie au Galgenwaard a été de courte durée.

Deux minutes plus tard seulement, NEC a de nouveau frappé par Tadić, dont le deuxième but a porté le score à 1-3. Correia a immédiatement réagi en faisant entrer Nordin Amrabat, Adrian Blake et Agougil. Ce changement a redonné de l’énergie à Utrecht, et De Wit a réduit l’écart à 2-3 de la tête à la 64e minute.

Le FC Utrecht a senti le coup et s’est procuré plusieurs occasions d’égaliser. À la 68e minute, le gardien de NEC, Crettaz, est sorti loin de son but, mais Matisse Didden a ensuite tiré à côté du but déserté. Dix minutes plus tard, Didden est de nouveau passé tout près de marquer, mais Crettaz l’en a empêché grâce à un bel arrêt.

Blake a lui aussi bénéficié d’une excellente occasion, mais le remplaçant s’est heurté à Crettaz, tandis que la frappe d’Agougil est passée juste au-dessus.

NEC a tenu bon et mis fin à une série de huit matches de championnat sans victoire. Le club de Nimègue dépasse son adversaire au classement et occupe désormais la onzième place. Pour le FC Utrecht, c’est un nouveau coup dur. L’équipe de Correia est quatorzième.

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