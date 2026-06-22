NEC réagit rapidement et présente Kaj Sierhuis, en remplacement d’un transfert à l’étranger qui n’a pas abouti

Le NEC a officialisé l’arrivée de l’attaquant Kaj Sierhuis, 28 ans, qui s’est engagé librement en provenance du Fortuna Sittard et a paraphé un contrat à Nimègue jusqu’en juin 2029.

Avec cette arrivée, le club néerlandais poursuit sa campagne de renforcement. Plus tôt dans la journée, il avait déjà officialisé la venue du défenseur central Tobias Storm, 21 ans, en provenance du club danois Lyngby BK.

Le directeur technique Carlos Aalbers se félicite de cette nouvelle recrue : « Kaj est un attaquant polyvalent qui a régulièrement fait ses preuves la saison dernière à Fortuna. Bien qu’il disposât de plusieurs options en tant que joueur libre, nous sommes très heureux qu’il nous ait choisis. Avec notre style de jeu offensif, il pourra pleinement exploiter ses atouts chez nous. »

Ce recrutement intervient après l’échec, en toute fin de mercato, d’un départ à l’étranger pour Sierhuis, qui devait initialement s’engager à Chypre. Les discussions avec le club néerlandais ont alors été relancées.

Selon des informations précédentes, d’autres clubs s’étaient également manifestés. Outre des formations étrangères, le FC Twente et le FC Utrecht avaient été cités comme destinations possibles pour l’attaquant.

Auteur d’une saison prolifique avec Fortuna Sittard, il a pris part à quinze buts : treize réalisations et deux passes décisives.

Formé à l’Ajax, il a également porté les couleurs du FC Groningen, d’Heracles Almelo, de Fortuna Sittard et du Stade de Reims.