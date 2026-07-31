NEC perd sa répétition générale face à Séville et doit se remobiliser pour la Ligue des champions

Le NEC s'est incliné 1-2 lors de son match amical face à Séville. Sami Ouaissa avait pourtant donné l'avantage aux Nimeguois, mais c'est finalement l'équipe espagnole qui a eu le dernier mot. L'équipe de Dick Schreuder peut désormais se tourner entièrement vers le match de mardi prochain au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Après seulement dix minutes, Gonzalo Crettaz a bien failli être surpris. Isaac Romero a intercepté le ballon et a tenté sa chance depuis sa propre moitié de terrain. Son tir semblait tromper le gardien du NEC, mais il est passé de très peu à côté.

À la 23e minute, une volée surpuissante de Darko Nejasmic s'est écrasée sur le dessous de la barre. Le milieu croate du NEC s'était techniquement levé le ballon avant de trouver l'aluminium d'environ 25 mètres. Peu après, Tjaronn Chery a encore eu une énorme occasion, mais sa tentative a été repoussée par Alberto Flores.

Un peu plus tard, Sami Ouaissa a ouvert le score pour son retour. Les Nimeguois ont joliment combiné pour percer la défense compacte de Séville. Bryan Linssen et Ouaissa se sont trouvés avec une facilité déconcertante dans un tout petit espace, avant que l'ailier ne pousse le ballon au fond.

À la 38e minute, les visiteurs sont revenus au score de nulle part. Après des cafouillages dans la défense du NEC, Nico Guillén a pu pénétrer dans la surface, Brayann Pereira n'étant pas intervenu. Son tir a été mal repoussé par Crettaz, permettant à Romero de marquer sur le rebond.

Juste avant la pause, le match s'est enflammé. Chery et le défenseur sévillan Arouna Sangante se sont accrochés, provoquant ensuite une échauffourée. La seconde période a été plus hachée et l'arbitre Jannick van der Laan a dû distribuer de nombreux cartons jaunes, tant les fautes se sont enchaînées.

Sur le plan du jeu, il ne s'est longtemps pas passé grand-chose. Après une heure de jeu, Dusan Tadic et Emre Mor sont entrés, après quoi Séville est devenu plus fort. Le NEC a d'abord été sauvé sur l'occasion d'Álex Costa, mais après un nouveau cafouillage défensif, le but encaissé est finalement tombé. Douwe Vernooij s'est laissé déborder trop facilement, avant que Sow ne glisse le ballon sous Crettaz : 1-2.

Les Nimeguois perdent un match brouillon, mais tous les regards se tournent désormais vers le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Mardi, le NEC entamera sa campagne de qualification à 20 heures au Pirée.