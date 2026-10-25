NEC et le FC Groningen se sont neutralisés dimanche au terme d’un match animé. Redoutablement efficace en première période grâce à Brynjólfur Willumsson, Groningen menait 0-2 à la pause, mais NEC a réagi après le repos. Les buts de Clement Bischof et Noé Lebreton ont permis aux locaux d’arracher le 2-2.

Les occasions n’ont pas manqué de part et d’autre en première période, mais Groningen s’est montré le plus efficace. Après dix minutes, les visiteurs ont ouvert le score sur corner. Marco Rente a habilement prolongé le ballon de la tête vers le second poteau, où Willumsson, complètement libre, n’avait plus qu’à marquer de la tête : 0-1.

De quoi frustrer Dick Schreuder, qui avait vu son équipe s’imposer 2-4 sur le terrain du Dinamo Zagreb jeudi. NEC a pourtant eu des occasions d’égaliser, mais les tentatives de Bischof et Bryan Linssen ont été dégagées devant le but. Sur le contre qui a suivi, Thom van Bergen a marqué, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Le 0-2 est finalement arrivé peu après. Ahmetcan Kaplan a mal apprécié un centre de Van Bergen, ce qui a permis à Willumsson d’en profiter. Le Turc a protesté auprès de l’arbitre, estimant que Willumsson avait commis une faute, mais en vain.

Schreuder a procédé à des changements à la pause, puis de nouveau après dix minutes en seconde période. Une minute plus tard, NEC réduisait l’écart : après une bonne intervention de Darko Nejasmic, Bischof est parti vers le but. Le Danois est repiqué dans l’axe avant de conclure d’une frappe assurée dans le coin opposé : 1-2.

Groningen a ensuite reculé de plus en plus, dans l’espoir de préserver son avance. L’équipe de Dick Lukkien n’y est pas parvenue : à la 70e minute, Lebreton a profité d’un mauvais dégagement des visiteurs pour égaliser à 2-2.

En fin de match, les deux équipes ont encore cherché la victoire. Lebreton a eu une occasion pour NEC, mais la plus grosse occasion est revenue à Groningen. Pelle Clement n’a toutefois pas réussi à toucher suffisamment le ballon.