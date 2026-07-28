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Bart DHanis

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NEC était tout proche d’un accord avec l’Ajax, mais le transfert capote au dernier moment

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Ahmetcan Kaplan ne rejoindra pas NEC, selon les informations de Voetbal International. Le club de Nimègue était en négociations avec l’Ajax, mais juge le prix demandé trop élevé.

Ces derniers jours, une percée semblait pourtant se dessiner dans les négociations. L’Ajax et NEC avaient trouvé une formule pour conclure un accord.

Mais au dernier moment, un grain de sable s’est glissé dans les discussions, selon VI. La nouvelle est un coup dur pour Kaplan lui-même, qui souhaitait revenir à NEC.

La saison dernière, Kaplan a en effet évolué en prêt au sein du club de Nimègue. Il a disputé au total trente matches avec NEC. Il a trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Le Turc est encore sous contrat jusqu’à la mi-2027 à Amsterdam. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à sept millions d’euros.

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