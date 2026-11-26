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NEC a créé la surprise en Ligue Europa. Le club de Nimègue a battu le Stade Rennais 3-1 et compte désormais dix points. Il occupe ainsi la huitième place du classement.

Dès les premières minutes, NEC s'est procuré suffisamment d'occasions pour ouvrir le score. Dusan Tadic est passé tout près du but après seulement six minutes, mais sa mire n'était pas encore réglée.

Après vingt minutes de jeu, NEC a finalement trouvé la faille. Le gardien a repoussé une frappe lointaine de Darko Nejasmic, mais Bryan Linssen a repris le ballon pour marquer.

Après le but de NEC, Rennes est sorti de sa réserve. Gonzalo Crettaz a d'abord repoussé une tentative de Mahamadou Nagida, avant qu'Adrien Thomasson n'égalise.

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Le Français de 32 ans a reçu le ballon de Sebastian Szymanski, ancien joueur du Feyenoord, à l'entrée de la surface et a frappé. Son tir a été dévié, ne laissant aucune chance à Crettaz : 1-1.

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Juste avant la pause, Linssen a eu une énorme occasion de redonner l'avantage à NEC. À la réception d'un centre parfait venu de la gauche, il a placé sa tête à un bon demi-mètre du but.

En seconde période, les deux équipes se sont procuré quelques occasions. Entré en jeu, Willum Willumsson est notamment passé tout près du but de la tête sur un centre précis de Tadic, mais lui aussi a envoyé le ballon juste à côté.

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À un quart d'heure de la fin, NEC s'est de nouveau montré dangereux. Tadic a lancé Clement Bisschoff, qui a été mis à terre dans la surface par un défenseur rennais.

L'arbitre a désigné le point de penalty et Tjaronn Chery en a immédiatement profité. L'international surinamais n'a laissé aucune chance au gardien, même si celui-ci avait choisi le bon côté : 2-1.

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En fin de match, NEC a bénéficié de davantage d'espaces, Rennes étant parti à la recherche de l'égalisation. Après deux occasions manquées par Tadic et Bisschof, ce dernier a finalement marqué à la 86e minute. Il a conclu sans trembler au premier poteau : 3-1.