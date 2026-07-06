NEC a vendu Önal à un club étranger pour plusieurs millions d'euros

Başar Önal s’apprête à quitter le NEC. Le club de Nimègue est sur le point de finaliser un accord avec le Lille OSC concernant le transfert de l’ailier, selon le journaliste Mounir Boualin, qui cite des sources françaises. Le montant de la transaction s’élèverait à dix millions d’euros.

Les Dogues espèrent finaliser rapidement l’arrivée de l’ailier de 22 ans. Önal avait également été courtisé par la Fiorentina, mais il devrait finalement s’engager en Ligue 1. Les discussions sont désormais très avancées.

Önal a été l’un des joueurs phares du NEC la saison dernière, avec neuf buts et autant de passes décisives. C’est en partie grâce à lui que l’équipe de Nimègue a terminé troisième de la Vriendenloterij Eredivisie et s’est qualifiée pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.

Lundi, l’ailier n’était déjà plus présent à l’entraînement du NEC. Si la visite médicale ne révèle aucun problème, Önal signera un contrat de plusieurs saisons avec le club français.

Selon certaines sources, le club néerlandais percevrait la somme de dix millions d’euros pour son talentueux ailier. Le record de transfert du club est toutefois détenu par Robin Roefs, cédé l’an dernier à Sunderland pour 10,5 millions d’euros.

Önal est encore sous contrat avec le club néerlandais pour deux saisons supplémentaires. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à sept millions d’euros.

L’attaquant, recruté deux ans plus tôt pour un million d’euros en provenance du De Graafschap, avait été acquis grâce à un pourcentage à la revente, ce qui permet au club de la Keuken Kampioen Divisie de toucher une part de la transaction. À Lille, il retrouvera Calvin Verdonk, arrivé en 2025 en provenance du NEC pour trois millions d’euros.