Neal Maupay sur la blessure d'Hugo Lloris : "Des images qu'on n'aime pas voir"

Buteur au moment de la grave blessure d'Hugo Lloris samedi, Neal Maupay, l'attaquant français de Brighton, a apporté son soutien à son compatriote.

Humilié par le en Ligue des Champions mardi soir (2-7), n'a pas relevé la tête, samedi, face à . Pire, les Spurs se sont encore un peu plus enlisés dans la crise, de nouveau largement défaits par leur adversaire du jour (3-0). Une défaite de plus pour les hommes de Mauricio Pochettino, bien loins des sommets européens de la fin de saison dernière, qui ont en plus perdu leur gardien Hugo Lloris sur blessure, évacué sur civière.

"Je n’ai pas compris étant donné qu’il n’y avait pas de contact"

Coupable sur l'ouverture du score signée du Français Neal Maupay, Hugo Lloris est en effet mal retombé. Victime d'une luxation du coude et d'ores et déjà forfait pour le rassemblement de l'Equipe de , lui qui a été remplacé par Mike Maignan, le champion du monde avait ensuite souffert pendant de longues secondes derrière sa ligne, tandis que Neal Maupay et le reste de son équipe célébraient dans la liesse cette ouverture du score...

L'article continue ci-dessous

​

Interrogé par l'émission PL Zone sur RMC Sport, l'ancien attaquant de l'OGC Nice et de l'AS Saint-Etienne est justement revenu sur ces quelques secondes, apportant logiquement son soutien à son compatriote, peu verni en ce début de saison.

"Je marque mon but et je pars célébrer. Je me retourne et je vois qu’Hugo est encore au sol. Je n’ai pas compris étant donné qu’il n’y avait pas de contact. Puis dans le stade, le ralenti est passé. Malheureusement, j’ai vu l’image. Ce sont des images qu’on n’aime pas voir [...] J’espère que ça ne sera pas trop grave et qu’il va pouvoir se remettre rapidement", a-t-il expliqué samedi soir. Malheureusement, il s’agit tout de même d’une blessure sérieuse, qui devrait éloigner Lloris des terrains pour un bon moment. Moins grave qu’une fracture, mais grave tout de même. En son absence, Mauricio Pochettino s’appuiera donc sur Paulo Gazzaniga, entré en jeu face à Brighton.