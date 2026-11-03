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Lamine Yamal, la sensation du FC Barcelone, est devenu un phénomène mondial. Mais le monde du football semble s’être mépris sur un détail essentiel de son nom. Son père, Mounir Nasraoui, a tenu à préciser comment il convient d’appeler son fils.

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Le véritable nom de famille d’une superstar mondiale révélé

Bien qu’il soit l’une des figures les plus reconnaissables du football, le nom de l’ailier de 19 ans est très souvent mal interprété. Supporters et médias l’appellent régulièrement « Yamal », pensant qu’il s’agit de son nom de famille.

Son père, Mounir Nasraoui, a toutefois précisé que « Lamine Yamal » est en réalité un prénom composé, à l’image de prénoms espagnols comme Luis Enrique ou Jose María. Le véritable nom de famille du jeune joueur est Nasraoui Ebana : il ne faudrait donc jamais le désigner uniquement par la seconde partie de son prénom.

Une mise au point

Lors d’une diffusion en direct, Nasraoui a tenu à corriger cette confusion largement répandue au sujet du nom de son fils.

« Je vais vous dire quelque chose, les gars, a déclaré Nasraoui. Il s’appelle Lamine Yamal, mais Yamal n’est pas son nom de famille. Son nom de famille est Nasraoui Ebana. Je veux que tout le monde comprenne bien cela. Alors, ne vous trompez pas. »

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« Lamine Yamal, c’est son prénom. C’est pour cela que son père lui dit : “Lamine Yamal, dans les bons comme dans les mauvais moments, mon garçon.” Et retenez une chose : vous ne serez jamais au sommet tant que Lamine Yamal sera sur le terrain. »

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Le joueur lui-même avait abordé le sujet auprès de Mundo Deportivo lorsqu’il avait 16 ans, indiquant simplement comment l’appeler si son prénom composé posait problème. « Je m’appelle Lamine Yamal, mais si vous voulez raccourcir, dites Lamine », avait-il expliqué.

Une ascension fulgurante au Camp Nou

Cette précision intervient alors que le jeune joueur traverse une période spectaculaire. Après avoir remporté deux titres de champion d’Espagne avec Barcelone, ainsi que le Championnat d’Europe et la Coupe du monde avec l’Espagne, l’attaquant s’est imposé parmi l’élite mondiale. Il a récemment terminé troisième du classement du Ballon d’Or, lors d’une cérémonie qui a vu Harry Kane remporter la première place à Londres.

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Désormais porteur de l’emblématique numéro 10 du Barça, il continue d’éblouir sur le terrain. Il compte déjà 12 buts et 11 passes décisives cette saison. Lors de sa dernière démonstration en championnat, il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive dans une large victoire 6-1 contre Alaves. « Lamine Yamal » figure toujours au dos de son maillot, comme un élément à part entière de son image personnelle.

Des rendez-vous cruciaux attendent Barcelone

Le géant catalan aborde une semaine exigeante et cherchera à conserver sa remarquable efficacité offensive dans plusieurs compétitions. Aston Villa lui imposera un sérieux test en Ligue des champions mardi, qui obligera Barcelone à se montrer à son meilleur niveau sur la scène européenne.

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Après cette rencontre en milieu de semaine, Barcelone devra rapidement se reconcentrer pour négocier un déplacement délicat en championnat dimanche. L’équipe se rendra au Metropolitano pour affronter l’Atlético Madrid, dans un match qui mettra sans aucun doute à l’épreuve ses ambitions de titre en Liga.