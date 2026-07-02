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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ne vous fiez pas à la France… Yamal endosse le rôle de meneur en adressant un message motivant au sein du camp espagnol

Espagne vs Autriche
Espagne
Autriche
Coupe du monde
L. Yamal
Espagne
Autriche
É.-U.

À seulement 18 ans, Yamal affiche déjà une énergie contagieuse à la veille d’affronter l’Autriche.

Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, insuffle un souffle positif au sein du camp espagnol, juste avant le coup d’envoi du parcours de « La Roja » dans les phases à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

L’Espagne affronte l’Autriche ce jeudi soir au stade de Los Angeles, aux États-Unis, pour son entrée en lice dans les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Selon Mundo Deportivo, la « Roja » est séduite par l’énergie positive que dégage Yamal sur le terrain comme en dehors, et salue son leadership naturel, capable de transmettre le message nécessaire pour venir à bout de l’Autriche.

Le quotidien catalan ajoute : « À seulement 18 ans, Yamal a déjà transmis un message clair à la sélection espagnole : la Coupe du monde a commencé, et il ne faut pas se préoccuper des autres équipes, même pas de la dynamique équipe de France battue lors du Championnat d’Europe. Le plus important est de jouer selon le style qui a fait de l’Espagne la grande favorite et qui a émerveillé le monde entier. »

Sur le plan physique, le joueur est désormais à 100 % après avoir soigné sa blessure ; il a retrouvé tout son dynamisme et son énergie, ce qui lui permet de s’investir à fond à l’entraînement tout en restant détendu en dehors.

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Espagne crest
Espagne
ESP
Autriche crest
Autriche
AUT

La star du FC Barcelone, qui avait été victime d’une grave blessure avec son club en fin de saison dernière, a fait son retour lors de cette Coupe du monde : entré en jeu comme remplaçant contre le Cap-Vert, il a ensuite retrouvé son poste de titulaire face à l’Arabie saoudite, match au cours duquel il a inscrit un but lors de la victoire (4-0).

Rappelons que la Roja a terminé en tête de son groupe avec 7 points, grâce à ses victoires sur l’Arabie saoudite et l’Uruguay, ainsi qu’un match nul face au Cap-Vert.

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