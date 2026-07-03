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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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« Ne vous emballez pas »… Abou Treika donne un conseil aux Pharaons avant le match contre l'Australie

Égypte
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M. Aboutreika
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É.-U.

L’ancienne star égyptienne appelle au calme et à la raison

Les supporters arabes et africains attendent avec impatience la confrontation très attendue entre l'équipe d'Égypte et son homologue australienne, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, un match qui revêt une importance double, allant bien au-delà de la simple lutte pour une place au tour suivant.

Dans son analyse diffusée sur les chaînes beIN SPORTS, l’ancienne star de l’équipe d’Égypte Mohamed Abou Trika a souligné la lourde responsabilité qui pesait sur les Pharaons, rappelant que « l’équipe d’Égypte ne représente pas seulement elle-même dans ce match, mais aussi l’ensemble des Arabes et du continent africain ».

Abou Treika a ajouté : « Nous avons aujourd’hui une occasion en or. Je souhaite que l’on fasse preuve de rationalité dans notre approche, car la raison est un atout… Ce sont des matchs où la raison prime… Nous savons que vous avez de l’esprit et de l’enthousiasme, mais c’est la raison qui l’emporte. »

Selon lui, la clé de la victoire réside dans la capacité à déstabiliser l’adversaire par la maîtrise du ballon et un jeu rapide au sol. « Il faut provoquer l’adversaire sur le plan footballistique. Comment ? En conservant le ballon et en jouant rapidement. Cette équipe a l’habitude de presser et de foncer. Aujourd’hui, notre possession doit donc être irréprochable, sans erreur de passe. »

Abou Treika a conclu en affirmant sa confiance dans la capacité des « Pharaons » à remporter la rencontre : « Je pense que nous avons les moyens et toutes les raisons de croire que nous pouvons battre l’Australie. »

Une rencontre présentée comme un tournant décisif dans le parcours des Pharaons au Mondial, tandis que les supporters caressent l’espoir de voir leur équipe poursuivre son aventure.

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