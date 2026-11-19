Partager Suivez GOAL sur Google

Le transfert de JJ Gabriel, qui n'a disputé aucun match avec l'équipe première de Manchester United, a mis le monde entier en ébullition. Une vidéo d'adieu digne d'une légende, un immense tapage médiatique et un sévère avertissement d'une légende madrilène : « Ne détruisez pas le talent avant même qu'il n'ait commencé. »

Publicité

Fernando Morientes, ancien joueur du Real Madrid, a mis en garde contre les risques liés à la signature du jeune JJ Gabriel par le Real Madrid : « Il est important de ne pas tromper ces jeunes. »

Dans l'émission « El Partidazo de COPE », l'ancien attaquant espagnol analyse les dangers de l'emballement médiatique excessif qui a entouré le transfert du jeune joueur en provenance de Manchester United.

La récente arrivée de JJ Gabriel au Real Madrid en provenance de Manchester United a suscité un vaste débat dans le monde du football. Juanma Castaño et Fernando Morientes se sont ainsi penchés sur le contexte et les attentes immenses qui entourent ce jeune joueur.

Le journaliste espagnol Juanma Castaño s'est étonné de la vidéo d'adieu du joueur, d'autant qu'il n'a encore jamais joué avec l'équipe première de Manchester United : « Quand j'ai vu sa vidéo d'adieu à United, je me suis dit : mais il n'a encore jamais joué avec l'équipe première ! On a l'impression qu'une légende de Manchester United nous fait ses adieux. »

Publicité Publicité

Juanma Castaño a jugé tout ce qui se dit autour du jeune joueur « un peu exagéré ».

Related Topics

De son côté, Fernando Morientes a livré une analyse plus approfondie des risques inhérents à ce genre de situation. Selon l'ancien attaquant, le principal problème réside dans le fait de « tromper les joueurs et de déformer l'image du joueur par rapport à ce qu'il est réellement ».

Toujours selon son analyse, ce type de recrutement doit être abordé comme un « pari », et il est indispensable de gérer les attentes dès le départ.

Publicité

Morientes a insisté sur l'importance pour le club d'être clair avec le joueur et son entourage : « Si nous te recrutons, c'est pour que tu progresses petit à petit », soulignant la nécessité de « lui donner des exemples de joueurs qui n'ont pas réussi et ont dû partir, ou de joueurs qui ont réussi et ont dû construire leur place progressivement, ce qu'il n'a pas pour l'instant ».

L'ancien attaquant du Real Madrid a averti des conséquences d'une mauvaise gestion de cette première étape. Il a insisté sur l'importance de ne pas tromper les jeunes joueurs, car il est difficile de les ramener ensuite à zéro, en mettant l'accent sur l'aspect psychologique et le développement des jeunes talents.

Publicité

Pour le consultant de l'émission « El Partidazo de COPE », la clé consiste à protéger le footballeur d'une pression excessive et à veiller à ce qu'il reste humble, afin qu'il puisse exploiter tout son potentiel sans brûler les étapes essentielles de sa formation sportive.

Pour Morientes, le Real Madrid a affaire à un talent exceptionnel, mais qui n'en est encore qu'au début de son parcours, et la plus grande erreur serait que le joueur ait le sentiment d'être arrivé avant même d'avoir commencé.

Publicité

Rejoindre un club de la stature du Real Madrid à un jeune âge peut être une occasion en or, mais aussi se transformer en un lourd fardeau si la situation n'est pas gérée avec sagesse et sérénité.

Morientes s'exprime fort de sa longue expérience sur les terrains, lui qui a vu de près comment la pression et les grandes attentes peuvent peser sur la carrière d'un jeune joueur, et comment l'humilité et un travail progressif peuvent faire la différence entre un talent qui explose et un talent qui s'éteint prématurément.

Publicité

L'ancien attaquant estime que le rôle du Real Madrid ne se limite désormais pas au seul développement technique du joueur, mais s'étend à sa protection psychologique : le tenir à l'écart du tapage médiatique et lui laisser le temps nécessaire pour mûrir sans précipitation. Le chemin vers l'équipe première au Bernabéu est long et difficile. Il exige beaucoup de patience ainsi qu'un environnement qui aide le joueur à se concentrer sur l'entraînement et sur sa progression, plutôt que de se préoccuper de ce qui se dit sur lui dans les médias et sur les réseaux sociaux.