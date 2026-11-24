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Malgré la décision rendue ce mardi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en faveur du Sénégal, dans le litige qui l'opposait à la Confédération africaine de football (CAF) et à la Fédération royale marocaine de football, la bataille pour le titre n'est pas encore terminée.

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Après plus de huit mois d'attente, de spéculations et de déclarations contradictoires, sans oublier l'audience tenue début octobre à Lausanne, en Suisse, le Tribunal arbitral du sport a rendu son verdict ce mardi, mettant fin à une longue période de litige autour de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, et donnant au Sénégal la décision qu'il attendait, tout en retirant le titre au Maroc.

Le règlement permet de faire appel des décisions du Tribunal arbitral du sport devant le Tribunal fédéral suisse, la plus haute autorité judiciaire du pays.

La Fédération marocaine, comme les autres parties concernées par le litige, dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification officielle de la décision pour déposer un recours devant la juridiction suisse.

Cette démarche ne signifie toutefois pas que l'affaire sera rouverte depuis le début, ni que les juges auront le pouvoir de réévaluer les faits et les éléments techniques et sportifs sur lesquels le Tribunal arbitral du sport a fondé sa décision.

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Le Tribunal fédéral suisse traite en effet ce type de recours dans un cadre extrêmement restreint, centré essentiellement sur la régularité de la procédure et le respect des règles régissant l'arbitrage, et non sur un nouveau jugement du fond du litige.

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Les chiffres illustrent les limites de cette voie : selon le Tribunal arbitral du sport, seules 6 % environ de ses décisions font chaque année l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral suisse, ce qui témoigne du caractère exceptionnel de cette procédure.

5 motifs susceptibles d'ouvrir la voie à un recours

Les règles juridiques prévoient 5 motifs principaux sur lesquels peut s'appuyer un recours contre les décisions du Tribunal arbitral du sport devant le Tribunal fédéral suisse.

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Le premier motif est la composition irrégulière de la formation arbitrale, qu'il s'agisse du mode de désignation de l'arbitre unique ou de la composition de la formation ayant examiné l'affaire.

Le deuxième motif porte sur la compétence, notamment si la formation arbitrale a accepté de se saisir d'un litige qui ne relève pas de ses attributions, ou si elle s'est déclarée incompétente dans une affaire qu'elle était en droit de trancher.

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Le troisième motif concerne le cas où la formation arbitrale a statué au-delà des demandes dont elle était saisie, ou a omis de se prononcer sur l'une des demandes présentées par les parties.

Un recours peut également être formé en cas de violation du principe d'égalité de traitement entre les parties au litige, ou d'atteinte au droit de l'une d'elles d'être entendue dans ses moyens et plaidoiries au cours de la procédure.

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Le cinquième et dernier motif est l'incompatibilité de la sentence arbitrale avec l'ordre public, l'une des exceptions permettant une intervention judiciaire sur les décisions rendues par les instances d'arbitrage internationales.

L'arme importante du Maroc

Les chances du Maroc ne reposent pas sur une simple contestation de la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal arbitral du sport : il lui faudra prouver l'existence d'une grave irrégularité juridique ou procédurale dans l'affaire.

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Quelques heures seulement avant le verdict final, le dossier de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 a de nouveau explosé. La Fédération royale marocaine de football n'est pas restée les bras croisés et a adressé un courrier officiel urgent au Tribunal arbitral du sport, le « TAS », pour signaler ce qu'elle a qualifié d'« incident » présumé, qui menacerait l'intégrité de l'ensemble de l'affaire.

Selon des sources de Radio Mars, le Maroc n'a pas l'intention de fermer les yeux sur ce qu'il qualifie de « situation extrêmement préoccupante » dans ce dossier, et il est déterminé à défendre l'ensemble de ses droits jusqu'au dernier moment.

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Cet épisode retentissant concerne un appel téléphonique qui aurait eu lieu dimanche dernier entre l'expert juridique allemand, l'un des trois arbitres désignés par le Tribunal arbitral du sport pour trancher l'affaire, et le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall.

Dans son communiqué officiel, la partie marocaine a fait part de ses interrogations et de sa vive surprise face à ce contact, affirmant se réserver pleinement le droit d'exercer les voies de recours disponibles et refuser toute démarche susceptible de porter atteinte à l'intégrité de l'affaire ou de jeter le doute sur l'équité de la décision attendue.

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Si le Maroc parvient à prouver les faits et à établir devant le tribunal le manque d'impartialité de cet arbitre, ou un autre motif d'annulation, il pourrait trouver le moyen de faire annuler la décision du Tribunal arbitral du sport.

Deux cas qui redonnent espoir au Maroc

En décembre 2020, le Tribunal fédéral suisse a annulé la suspension de huit ans infligée au nageur chinois Sun Yang pour avoir détruit l'échantillon du contrôle antidopage auquel il avait été soumis en septembre 2018.

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Le Tribunal fédéral a indiqué dans un communiqué avoir fait droit à la demande du nageur chinois Sun Yang en raison de la partialité de l'un des membres du Tribunal arbitral du sport.

Il a souligné que la décision du TAS était annulée et que le tribunal devrait de nouveau statuer sur l'affaire Sun Yang dans une composition différente.

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Un autre cas proche existe également : le 22 juin 2023, le Tribunal fédéral suisse a annulé une sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le litige contractuel opposant le club croate du Dinamo Zagreb à l'entraîneur adjoint autrichien René Poms, en raison d'une irrégularité procédurale dans la composition de la formation arbitrale.

La crise a commencé en mars 2020, lorsque le Dinamo Zagreb a limogé le staff adjoint de l'entraîneur Nenad Bjelica, dont René Poms, après que ses membres eurent refusé la proposition du club de réduire les salaires pendant la pandémie de Covid-19.

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René Poms s'est tourné vers la Fédération internationale de football association (FIFA) pour réclamer une indemnisation financière pour la rupture de son contrat. Malgré l'opposition du Dinamo Zagreb, qui estimait que la compétence revenait à l'arbitrage sportif croate, la FIFA a donné raison à l'entraîneur autrichien et condamné le club à lui verser une indemnité.

Le Dinamo Zagreb a contesté la décision de la FIFA devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne. Au terme d'une procédure d'environ deux ans, le tribunal a confirmé le droit de Poms à percevoir une indemnité (environ 220 000 euros).

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Le Dinamo Zagreb a cependant saisi le Tribunal fédéral suisse, qui a annulé la décision du Tribunal arbitral du sport en raison d'une irrégularité dans la composition de la formation arbitrale.

Le Tribunal fédéral a expliqué que le « TAS » avait accepté une demande de la FIFA visant à récuser l'un des arbitres et à désigner un remplaçant, alors que les délais légaux fixés pour contester les arbitres étaient expirés.

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Le Tribunal fédéral a estimé que le non-respect des délais légaux lors du remplacement de l'arbitre avait porté atteinte à la régularité de la composition de la formation arbitrale, ce qui imposait l'annulation de la sentence et un réexamen de l'affaire selon une procédure régulière.