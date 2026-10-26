Il n'avait pas besoin de parler : un seul « like » sur Instagram a suffi à déclencher une nouvelle révolution entre les murs d'Old Trafford. Au moment où Manchester United traverse les pires jours de son histoire, son capitaine Bruno Fernandes a choisi de répondre à sa manière, par un message aussi mystérieux que direct, dont le thème est : « l'exploitation de la loyauté des gens ».

Bruno (32 ans), qui était le remplaçant non utilisé lors de la catastrophe conclue par une lourde défaite 3-0 face à Bournemouth sur le théâtre des rêves, a aimé une publication énigmatique évoquant le sort des personnes fidèles lorsqu'elles subissent une pression telle qu'elles finissent par perdre tout intérêt.

L'entraîneur Michael Carrick avait pris une décision audacieuse et surprenante en écartant Fernandes du onze de départ, seulement la sixième fois que la star portugaise se retrouve sur le banc des remplaçants lors d'un match de Premier League depuis son arrivée à United en 2020.

Cette décision est intervenue quelques jours seulement après les critiques publiques de Fernandes à l'encontre des tactiques de l'entraîneur, à la suite de l'humiliante défaite 4-1 face à Côme la semaine dernière, ce que beaucoup ont interprété comme le début d'un affrontement ouvert entre le capitaine et l'entraîneur, selon « The Sun ».

Prochains matchs CHE Premier League 08:30 MUN

La vidéo du village et du rocher : un message volontaire ?

La vidéo montrait une immense statue de pierre portant sur ses épaules un rocher géant qui allait dévaler la colline et détruire un village entier. Alors que l'homme tentait de retenir le rocher, il causa des dégâts involontaires à l'un des bâtiments du village, ce qui poussa ses habitants à se retourner contre lui et à l'attaquer.

À cet instant, l'homme lâche le rocher, qui dévale et rase le village.

En haut de la vidéo figurait une phrase retentissante : « Ne poussez pas une personne loyale au point de lui faire perdre tout intérêt », et le commentaire indiquait : « La personne qui maintient tout en place est généralement celle dont personne ne songe à prendre des nouvelles ».

Des internautes ont estimé que le « like » de Bruno à cette vidéo n'était pas un hasard, mais bien un message volontaire et direct adressé à la direction du club et à ses supporters, signifiant que c'était lui qui portait l'équipe sur ses épaules durant toutes ces dernières années.





111 buts et une fin imminente pour Carrick

Il est indéniable que Fernandes a été le joueur le plus marquant de Manchester United durant ses six années au club, inscrivant 111 buts en 334 matches, et étant sacré la saison dernière meilleur joueur de Premier League après avoir mené United à terminer la saison à la troisième place.

Mais les supporters d'Old Trafford n'en peuvent plus : ils ont clairement exprimé leur colère envers Carrick après le match face à Bournemouth, par des chants hostiles lors de sa sortie du terrain et par des sifflets retentissants visant les joueurs.

Les jours de Carrick à Old Trafford sont désormais comptés : les rapports indiquent qu'il est sur le point d'être limogé, le nom d'Eddie Howe figurant parmi les principaux candidats à sa succession, tandis que Bruno Fernandes, d'un seul « like », semble avoir annoncé qu'il était « prêt pour la confrontation ».



