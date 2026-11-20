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Paul Parker explique à GOAL pourquoi Manchester United doit prendre au sérieux le risque de relégation : sa descente surprise en 1974 prouve que tout est possible. Le club s’est retrouvé sans s’en rendre compte parmi les trois derniers cette saison, ce qui a conduit à confier les rênes à Mauricio Pochettino. Désormais, « chaque match » sera une « finale de coupe ».

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Carrick avait obtenu la troisième place

Les espoirs étaient grands avant le début de la saison 2026-2027 : Michael Carrick avait mené l’équipe à la troisième place et à une qualification pour la Ligue des champions lors de l’exercice précédent. Les bases semblaient prometteuses.

Il a même été question, à un moment, de viser le titre , un trophée que Manchester United n’a plus remporté depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Les attentes ont depuis été considérablement revues à la baisse.

Les rênes confiées à Pochettino

Avec seulement huit points pris en 10 matches jusqu’ici, le contrat de deux ans de Carrick a été rompu . Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea, est arrivé à Manchester après avoir terminé ses obligations en Ligue des nations de la CONCACAF avec la sélection masculine des États-Unis.

Le technicien argentin connaît bien les exigences de la Premier League, mais il sait que sa marge d’erreur est faible et qu’il doit produire un effet immédiat au stade surnommé le « Théâtre des rêves ».

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Manchester United avait été relégué au milieu des années 1970

Une entrée en matière difficile l’attend : United se rend à Anfield dimanche pour affronter son vieux rival, Liverpool. Un nouveau revers pousserait Manchester United à regarder avec inquiétude derrière lui au classement.

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De l’avis général, l’équipe a largement les moyens d’éviter les ennuis, mais rien n’est acquis. Rares étaient ceux qui l’imaginaient descendre de l’élite il y a une cinquantaine d’années, lorsque Denis Law, légende du club, l’avait fameusement condamnée à la relégation.

Manchester United doit prendre la menace au sérieux

Interrogé sur le moment où la relégation devrait devenir une source de vive inquiétude, Parker, ancien défenseur de United sacré champion, qui s’exprimait en partenariat avec Covers.com, où vous trouverez une analyse détaillée du code promotionnel Stake, a déclaré à GOAL : « Il faut s’en inquiéter dès maintenant, puisque les gens en parlent déjà. »

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« Quand on repense à ce qui s’est passé au fil des années, on parle de la relégation de United au milieu des années 1970. On regarde aussi d’autres équipes, comme West Ham, et les gens disent : “Non, ça n’arrivera pas.” »

« Si vous continuez à vous en convaincre, cela finira par arriver. Vous vous retrouverez tout près de la relégation et, quand il faudra redoubler d’efforts pour vous en sortir, vous constaterez soudain que les vagues ont grossi et que vous n’y arrivez plus, quel que soit votre adversaire. Vous vous dites : “Là, on devrait prendre trois points”, mais ça ne marche plus comme ça. Face à Manchester United, les autres équipes en font davantage. »

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« Si vous regardez ces 11, 12 ou 13 joueurs qui ont été relégués à l’époque, vous choisiriez chacun d’eux avant les joueurs actuels, parce qu’ils avaient l’esprit combatif. La différence, à l’époque, c’était que le championnat était vraiment compétitif, du haut jusqu’au bas du classement. Les adversaires voyaient la situation de Manchester United et chaque match devenait une finale de coupe : “Allons-nous réussir l’impossible ?” »

« Le risque est bien réel. Plus vous restez dans cette zone, plus cela ressemble à un marathon commencé en queue de peloton. Combien de concurrents partis de l’arrière finissent par gagner ? Ça n’arrive tout simplement pas, c’est trop difficile, les écarts se creusent. Mentalement, c’est dur parce que vous ne gagnez pas de terrain et ne vous rapprochez pas des autres. On ne part pas de l’arrière, on part en tête. United était assuré de le faire jusqu’au départ à la retraite de Sir Alex Ferguson. »

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Le calendrier de Manchester United : Liverpool comme prochain adversaire

United dispose encore de 28 matches pour redresser la situation , soit 84 points à prendre. Si l’équipe retrouve la forme et parvient à enclencher une dynamique positive, une qualification européenne n’est pas à exclure.

Pour l’heure, elle risque toutefois sérieusement de se retrouver entraînée dans la lutte pour le maintien. Pochettino est sous pression pour inverser la tendance , dès son premier match à la tête de l’équipe, lors de ce déplacement dans le Merseyside.