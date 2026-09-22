Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Ne parle pas sans Messi : les coulisses de l'altercation entre Bellingham et Romero après la crise du Mondial

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Bellingham
C. Romero
L. Messi
Espagne
Angleterre
Argentine

Une atmosphère tendue depuis la Coupe du monde

Jude Bellingham, la star du Real Madrid, et Cristian Romero, le défenseur de l'Atlético Madrid, se sont accrochés lors du derby madrilène de Liga, dimanche dernier, les deux rivaux ravivant ainsi les braises de leur différend né lors de la Coupe du monde.

L'Atlético Madrid s'est imposé face au Real Madrid (2-1) au terme d'une rencontre marquée par la tension, et qui a été le théâtre d'un accrochage entre Bellingham et l'ancien défenseur de Tottenham.

Les deux joueurs ont été vus en train d'échanger des mots tout au long du match au stade Metropolitano, alors que leur confrontation en demi-finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Argentine reste dans toutes les mémoires.

L'Angleterre avait pris l'avantage ce soir-là avant que la sélection sud-américaine ne se réveille tardivement dans le match, inscrivant deux buts dans les dernières minutes pour l'emporter (2-1).

Selon le journal « El Día Después » de la chaîne Movistar, Bellingham s'est moqué de Romero, affirmant qu'il parlait beaucoup lorsque Lionel Messi était dans son équipe.

D'après ce qu'a rapporté le journal britannique « Mirror », Bellingham a lancé à Romero : « Quand tu es avec (Lionel) Messi, tu parles beaucoup. Mais ici, rien du tout. » Bellingham a également qualifié le joueur argentin de « lâche ».

Romero a répliqué en traitant Bellingham de « pleurnicheur » et s'est moqué de l'Anglais en déclarant : « Tu as pleuré là-bas (à la Coupe du monde). »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora




Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google