Jude Bellingham, la star du Real Madrid, et Cristian Romero, le défenseur de l'Atlético Madrid, se sont accrochés lors du derby madrilène de Liga, dimanche dernier, les deux rivaux ravivant ainsi les braises de leur différend né lors de la Coupe du monde.

L'Atlético Madrid s'est imposé face au Real Madrid (2-1) au terme d'une rencontre marquée par la tension, et qui a été le théâtre d'un accrochage entre Bellingham et l'ancien défenseur de Tottenham.

Les deux joueurs ont été vus en train d'échanger des mots tout au long du match au stade Metropolitano, alors que leur confrontation en demi-finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Argentine reste dans toutes les mémoires.

L'Angleterre avait pris l'avantage ce soir-là avant que la sélection sud-américaine ne se réveille tardivement dans le match, inscrivant deux buts dans les dernières minutes pour l'emporter (2-1).

Selon le journal « El Día Después » de la chaîne Movistar, Bellingham s'est moqué de Romero, affirmant qu'il parlait beaucoup lorsque Lionel Messi était dans son équipe.

D'après ce qu'a rapporté le journal britannique « Mirror », Bellingham a lancé à Romero : « Quand tu es avec (Lionel) Messi, tu parles beaucoup. Mais ici, rien du tout. » Bellingham a également qualifié le joueur argentin de « lâche ».

Romero a répliqué en traitant Bellingham de « pleurnicheur » et s'est moqué de l'Anglais en déclarant : « Tu as pleuré là-bas (à la Coupe du monde). »

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