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Bernardo Silva a inscrit son premier but pour le Real Madrid lors d’une nette victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Le milieu portugais se tourne toutefois déjà vers un Clasico décisif face au FC Barcelone. Le meneur de jeu a souligné que les hommes de Jose Mourinho devaient améliorer leur équilibre tactique avant une rencontre qui pourrait peser sur la course au titre en Liga.

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Silva débloque son compteur lors de la large victoire contre Leipzig

Le Real Madrid a signé une victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions lors de la troisième journée, mais le score flatte les Madrilènes après une entame hésitante. Le club de Bundesliga s’est montré dangereux à plusieurs reprises au cours des 45 premières minutes, obligeant Thibaut Courtois à intervenir de manière décisive pour maintenir son équipe à égalité.

Après la pause, le Real Madrid a fini par trouver son rythme. Silva a marqué juste avant la mi-temps, inscrivant son premier but pour le géant espagnol depuis son arrivée estivale en provenance de Manchester City et contribuant à sceller une large victoire européenne. Malgré ce résultat sans appel, le meneur de jeu a reconnu que l’équipe cherchait encore son équilibre tactique tout en intégrant ses nombreux talents offensifs.

Trouver le parfait équilibre tactique

Au micro de Movistar Plus+ après le coup de sifflet final, Bernardo a évoqué la difficulté de gérer un effectif riche en individualités talentueuses. « Il est difficile de trouver un équilibre entre contrôler le match et ne pas être une équipe ennuyeuse, a-t-il expliqué. Nous avons des joueurs très agressifs individuellement dans les duels en un contre un, qui aiment dribbler et trouver des espaces. Nous devons trouver un équilibre entre conserver le ballon et aller de l’avant, jouer directement. »

« Cet équilibre entre contrôler le match et ne pas être une équipe ennuyeuse, tout en restant intense et agressif, est difficile à trouver et nous devons être très bien préparés. »

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Revenant sur son premier but et sur l’entame poussive de l’équipe, l’ancien milieu de Manchester City a salué son gardien. « Je suis très heureux d’avoir gagné ce match et marqué mon premier but sous ce maillot. C’était un match difficile ; nous avons été bien meilleurs en seconde période qu’en première, a souligné Bernardo. En première période, nous les avons laissés entrer assez souvent dans notre surface et Thibaut a été décisif. »

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Les trophées exigent un collectif uni

Alors que le Real Madrid entend jouer sur tous les tableaux, Bernardo a insisté sur l’importance de renforcer la confiance collective. « C’est bien de sentir que l’équipe garde confiance et progresse. Je pense que nous progressons beaucoup ; ce n’est que le début de la saison, a-t-il déclaré. Nous devons continuer à gagner match après match pour pouvoir prétendre à des trophées lors des trois ou quatre derniers mois, car c’est ce que ce club exige de vous. »

Le meneur de jeu de 32 ans a également assuré être prêt à accepter le rôle qui lui sera confié. « Je continue à travailler dur. Je suis prêt à aider ce club pendant une, cinq, dix ou quatre-vingt-dix minutes. Le jour où l’entraîneur estimera avoir besoin de moi, je serai prêt, a-t-il insisté. Pour qu’une équipe fonctionne, il faut plus que deux ou trois joueurs ; il faut des joueurs qui sentent qu’ils peuvent faire la différence. C’est le cas chez nous, avec ceux qui jouent plus ou moins régulièrement ; l’état d’esprit est bon et nous continuons à travailler dur. Nous sommes sur la bonne voie. »

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Un Clasico qui pourrait marquer la saison

Getty Images

L’attention se tourne désormais vers un Clasico capital face au grand rival, le FC Barcelone. Alors que la lutte pour la première place en Liga est serrée, Bernardo mesure pleinement l’importance de ce rendez-vous en début de saison et ses possibles répercussions au classement.

« C’est un match important, ne nous voilons pas la face. Nous pourrions nous retrouver à trois points de retard, à neuf points, ou même à six, a-t-il prévenu. Nous devons l’aborder avec une réelle envie de bien faire, car même si nous sommes en début de saison, ce sont des points importants pour nous. »