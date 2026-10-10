Jérôme Rothen, ancien joueur du Paris Saint-Germain et aujourd'hui consultant, s'en est pris à Luis Enrique, l'entraîneur du club parisien, ainsi qu'à Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, en raison de leurs éloges sur la prestation d'Ousmane Dembélé lors de la dernière trêve internationale avec les Bleus. Il estime qu'une défense excessive des joueurs ne les sert pas, et qu'il faut reconnaître leur baisse de régime lorsqu'ils ne répondent pas aux attentes.

Dembélé a traversé une période difficile lors de ses apparitions avec l'équipe de France lors des derniers matchs, puisqu'il n'a pas affiché le niveau espéré, que ce soit lorsqu'il a évolué à son poste habituel ou sur le côté droit face à la Belgique, à un moment où il n'a pas non plus livré ses meilleures prestations avec le Paris Saint-Germain en ce début de saison.

Dembélé, lauréat du Ballon d'Or 2025, a inscrit deux buts et délivré 4 passes décisives en sept matchs disputés avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues.

Malgré les critiques dont il a fait l'objet, Zidane a défendu son joueur après le match nul contre l'Italie sur le score de 1-1, affirmant sa satisfaction quant à ce qu'il a montré lors des deux rencontres qu'il a débutées comme titulaire.

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Zidane a déclaré : « Je l'ai trouvé bon lors des deux matchs qu'il a débutés. Je suis content de ce qu'il apporte sur le terrain. Ousmane joue à sa manière habituelle, il bouge beaucoup et quitte souvent sa position, et c'est ce qui nous intéresse. Souvent on regarde les buts, mais moi je vois les choses différemment. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. »

Rothen : « Ne nous prenez pas pour des imbéciles »

Le soutien à Dembélé s'est poursuivi du côté de Luis Enrique, qui a qualifié la prestation du joueur durant la trêve internationale d'« impressionnante », dans des propos qui ont provoqué la colère de Rothen.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a déclaré en conférence de presse hier vendredi : « Pour moi, il a été impressionnant comme à son habitude. C'est un joueur différent, et vous pouvez payer votre billet en étant certain de le voir sur le terrain. Il est toujours prêt à montrer ses qualités, à frapper et à combiner avec ses coéquipiers. Il a été très bon. »

Mais Rothen n'a pas accepté ces louanges, estimant que les propos positifs des entraîneurs ne reflètent pas la réalité de ce qu'a montré le joueur, et réclamant davantage de franchise dans l'évaluation des prestations.

Il a déclaré sur les ondes de « RMC » : « On parle de Zidane qui fait des déclarations dans lesquelles il dit que les choses étaient bien, que même la prestation des latéraux était bonne. Non, tout n'était pas si bien que ça. Il y a des choses qui ont bien marché et d'autres non. Ne nous prenez pas pour des imbéciles, tout ce qu'on demande, c'est de la franchise. »

Il a ajouté : « Pensez-vous qu'un joueur comme Ousmane Dembélé a besoin d'entendre que son sélectionneur est content de lui, et que Luis Enrique le trouve impressionnant ? Dès l'échauffement, un joueur sent s'il est présent mentalement et concerné par le match, et s'il est capable de livrer une bonne prestation. »

Rothen a poursuivi : « Il est certain que Dembélé traverse beaucoup de choses en ce moment. Il faut reconnaître que son début de saison avec le Paris Saint-Germain n'a pas été bon, et qu'il n'a pas été à la hauteur de son talent. Et les quatre matchs qu'il a disputés avec l'équipe de France n'ont absolument pas été au niveau qu'il est capable d'afficher. C'est le Ballon d'Or, tout de même. »

L'ancien joueur a insisté sur le fait qu'il ne portait pas de jugement définitif sur Dembélé, affirmant sa confiance en ses capacités malgré la période difficile qu'il traverse.

Il a déclaré : « Je ne porte pas de jugement définitif parce que je crois en lui, mais la période actuelle est difficile pour lui. Dites-nous la vérité. Si Luis Enrique ou Zinédine Zidane disaient que le joueur a montré quelques éléments positifs, et qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas marché comme il faut, mais que nous allons travailler à les corriger lors du prochain rassemblement, serait-ce une mauvaise chose ? Arrêtez d'envoyer ces messages qui visent à protéger les joueurs. Qu'essayez-vous de protéger ? »

Emmanuel Petit défend la position d'Enrique

En revanche, Emmanuel Petit, ancien joueur de l'équipe de France, a compris la position de Luis Enrique, estimant que le soutien public d'un entraîneur à son joueur fait partie de ses responsabilités, et que critiquer le joueur devant les médias pourrait accroître la pression sur lui.

Petit a déclaré : « Je comprends tout à fait la manière de communiquer de Luis Enrique. C'est l'une des responsabilités des entraîneurs au plus haut niveau. Un entraîneur ne doit à aucun moment attaquer son joueur publiquement, car cela donnerait davantage de munitions à la presse, sauf si le joueur répète les prestations médiocres et se comporte mal au sein du vestiaire. »

De son côté, l'ancien gardien français Benoît Costil a estimé que Luis Enrique ne pouvait adresser de critiques sévères à Dembélé en raison de ses prestations avec l'équipe nationale, expliquant que l'entraîneur est conscient de la nature de la période actuelle, dans un contexte de polémique liée au Ballon d'Or, et que gérer la personnalité du joueur et son état psychologique fait partie de sa mission.