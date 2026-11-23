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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a vivement répondu au milieu de Villarreal Santi Comesana, qui affirme que les arbitres favorisent à la fois le Real Madrid et Barcelone. À la veille du match de Ligue des champions contre le PSV, le technicien portugais a accusé Comesana de souffrir d’« amnésie » et exigé que le Real Madrid ne soit pas mêlé à l’affaire Negreira concernant le Barça.

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Mourinho répond aux accusations de Comesana sur l’arbitrage

Mourinho a vivement répondu au milieu de Villarreal Santi Comesana. Ce dernier a récemment laissé entendre que les arbitres favorisent à la fois Barcelone et le Real Madrid en Liga . Lors de sa conférence de presse avant le match de Ligue des champions du Real Madrid contre le PSV , Mourinho a catégoriquement rejeté cette comparaison. Le technicien portugais estime que les récentes décisions prises à l’encontre de son équipe prouvent le contraire.

Les propos de Mourinho relancent le débat sur l’arbitrage dans le football espagnol. Il a clairement indiqué que le Real Madrid refuse d’être mis dans le même sac que son grand rival lorsqu’il est question de controverses arbitrales.

Le technicien portugais accuse le joueur de Villarreal d’« amnésie »

Pour contester les propos de Comesana, Mourinho a évoqué la précédente rencontre entre le Real Madrid et Villarreal. Il a rappelé aux journalistes les décisions précises qui avaient désavantagé son équipe lors de ce match.

« Il souffre d’amnésie, car contre le Real Madrid, à 2-0 et alors que le match était terminé, un but a été refusé, Vinicius a été expulsé et le Real Madrid a joué à dix pendant 20 minutes, plus huit minutes de temps additionnel », a déclaré Mourinho, cité par 20Minutos.

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L’entraîneur madrilène s’est également fermement opposé au fait que Comesana associe son club aux enquêtes en cours sur l’arbitrage concernant Barcelone : « Il aime faire ce qu’il y a de plus facile, c’est-à-dire mettre les deux dans le même sac. Qu’il le fasse, mais pas avec Negreira : qu’il nous laisse en dehors de ce sac. S’il veut dire des absurdités ou souffrir d’amnésie au sujet de ces petites choses, ce n’est pas dramatique. »

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Un calendrier chargé

Au-delà de la polémique sur l’arbitrage, Mourinho a profité de son passage devant les médias pour évoquer le calendrier chargé en Espagne. Tout en reconnaissant que « l’argent décide de tout », il a répondu aux joueurs qui se plaignent de la charge de travail en suggérant que ceux qui voudraient faire grève pourraient se voir proposer une baisse de salaire de 50 %.

« Si nous voulons gagner cet argent, nous devons travailler dur et prendre des risques : c’est la vie », a ajouté Mourinho. « Si un joueur veut faire grève parce que nous jouons trop de matches, nous pourrions simplement lui proposer de gagner 50 % de moins. »

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Cap sur le PSV

Le Real Madrid se concentre désormais sur son rendez-vous européen contre le PSV. L’équipe de Mourinho tentera de décrocher une dixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, en recevant le PSV, tout en se rapprochant d’une qualification directe pour la phase à élimination directe.