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Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Ne me comprenez pas mal » : Haaland identifie ce dont Manchester City a besoin après la gifle d'Aston Villa

Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
E. Haaland
Angleterre
Norvège

« Ce n'est pas de la malchance »

Erling Haaland a défini ce dont son équipe, Manchester City, a besoin pour s'améliorer après sa défaite 2-1 face à Aston Villa, en Premier League.

Manchester City s'est incliné sur le score de 1-2 face à son hôte Aston Villa, samedi soir, à Villa Park, dans le cadre de la huitième journée de Premier League, lors d'un match qui a révélé l'autre visage d'une équipe habituée à imposer sa domination à ses adversaires.

Haaland a déclaré, selon le site « tribuna » : « Nous devons préparer les ailiers, puis les ailiers doivent savoir quand percuter et quand conserver le ballon. »

Il a poursuivi : « Je pense honnêtement que nous avons produit de bonnes choses, ne vous méprenez pas. Nous avons eu des occasions, regardez Gvardiol en seconde période, il a frappé quelques têtes, et en première période Ndiaye a aussi frappé un ballon qui a rebondi sur le poteau. »


Haaland a ajouté : « Ce n'est pas de la malchance, mais nous devons être plus précis et mettre le ballon au fond des filets, car c'est ce que l'on doit faire dans les matchs de football. »

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