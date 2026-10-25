Erling Haaland a défini ce dont son équipe, Manchester City, a besoin pour s'améliorer après sa défaite 2-1 face à Aston Villa, en Premier League.

Manchester City s'est incliné sur le score de 1-2 face à son hôte Aston Villa, samedi soir, à Villa Park, dans le cadre de la huitième journée de Premier League, lors d'un match qui a révélé l'autre visage d'une équipe habituée à imposer sa domination à ses adversaires.

Haaland a déclaré, selon le site « tribuna » : « Nous devons préparer les ailiers, puis les ailiers doivent savoir quand percuter et quand conserver le ballon. »

Il a poursuivi : « Je pense honnêtement que nous avons produit de bonnes choses, ne vous méprenez pas. Nous avons eu des occasions, regardez Gvardiol en seconde période, il a frappé quelques têtes, et en première période Ndiaye a aussi frappé un ballon qui a rebondi sur le poteau. »





Haaland a ajouté : « Ce n'est pas de la malchance, mais nous devons être plus précis et mettre le ballon au fond des filets, car c'est ce que l'on doit faire dans les matchs de football. »