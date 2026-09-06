« Ne le sous-estimez pas » : la comparaison de la star d'Arsenal avec Firmino déclenche une vive dispute entre Gary Neville et Carragher

Gary Neville, l'ancienne star de Manchester United, a critiqué Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool, pour avoir comparé la star d'Arsenal au Brésilien Roberto Firmino, ancien joueur des Reds.

Selon le journal « The Sun », Kai Havertz a été au cœur d'une vive polémique sur la chaîne « Sky Sports », avant d'inscrire un but somptueux lors du match d'Arsenal contre Chelsea.

L'attaquant, âgé de 27 ans, a joué un rôle majeur dans la conquête du titre de Premier League par Arsenal la saison dernière.

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Havertz a égalisé après le but de Morgan Rogers, d'une frappe à courte distance, et a également réalisé un superbe dribble face à Martin Ødegaard pour donner l'avantage aux Gunners.

Avant d'inscrire son nom sur la liste des buteurs, le joueur allemand avait été comparé à l'ancienne star de Liverpool, Roberto Firmino, par l'analyste sportif Jamie Carragher.

Cet éloge a déclenché une vive polémique en direct au stade de l'Emirates avec son collègue Gary Neville.

La légende de Manchester United, qui a prédit qu'Arsenal conserverait son titre avec succès, a déclaré : « Je pense que la présence de Havertz en pointe signifie que mon défenseur central peut se décaler un peu vers son côté. »

Il a poursuivi : « Havertz est un bon joueur, c'est un joueur au rendement très correct, mais il ne va pas vous faire trembler. »

Carragher, ancien défenseur de Liverpool, a répondu : « Cela n'a pas empêché Mohamed Salah de jouer avec Firmino. »

Neville, âgé de 51 ans, a repris son collègue en disant : « Non, non, non. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne minimise pas Firmino, qui était d'ailleurs un joueur formidable. »

Carragher a répliqué, tentant d'appuyer son argument : « En termes de buts marqués. »

Mais Neville a ajouté : « Il était incroyable dans sa manière d'être l'égal de Mané et Salah, c'était indispensable. »

Carragher, âgé de 48 ans, a alors demandé : « Alors pourquoi Havertz ne pourrait-il pas être ce genre de joueur ? »

Neville a déclaré : « Je ne pense pas que Havertz soit aussi bon que Firmino, d'aucune manière que ce soit. »

Havertz a maintenu Viktor Gyökeres, dont la valeur s'élève à 63,5 millions de livres sterling, en dehors du onze de départ d'Arsenal lors des premières étapes de la saison.

Il a également inscrit un but lors de la victoire d'Arsenal en ouverture de la saison contre Coventry, tout juste promu, le mois dernier.

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Havertz a désormais inscrit 45 buts en Premier League en 166 matches, tandis que Firmino en a marqué 82 en 256 matches.