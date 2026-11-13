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Craig Bellamy a adressé une ferme mise en garde à son équipe du pays de Galles, soulignant que la Norvège aura à cœur de prendre sa revanche lors de leur prochain match de Ligue des nations. Les Gallois ont remporté une victoire mémorable contre les Scandinaves le mois dernier et devront rééditer cet exploit à Oslo pour écarter la menace d’une relégation.

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Bellamy expose son plan pour contrer Haaland

Le pays de Galles se prépare à un choc décisif en Ligue des nations, samedi à Oslo, et son sélectionneur Bellamy mesure pleinement la menace que représente Erling Haaland. L’attaquant de Manchester City affiche une forme redoutable en club comme en sélection cette saison, avec déjà 17 buts inscrits. Pourtant, Ben Davies et Ben Cabango étaient parvenus à le neutraliser lors de la victoire galloise 2-1 à Cardiff il y a six semaines. Bellamy estime que son équipe peut rééditer cette performance défensive en faisant preuve d’agressivité.

« Il faut monter sur lui et ne pas le laisser dicter le jeu, a déclaré Bellamy. C’est plus facile à dire qu’à faire. On ne peut pas le laisser dicter le match. C’est vrai pour tous les joueurs, au fond, mais c’est beaucoup plus difficile quand quelqu’un vient vous mettre la pression et vous empêche d’avoir du temps avec le ballon. C’est une responsabilité collective, pas seulement individuelle. »

Discipline tactique et gestion des espaces

Le pays de Galles avait remporté une victoire mémorable 2-1 lors du match aller à Cardiff, le 1er octobre, grâce à des buts de Daniel James et Neco Williams, de part et d’autre d’une réalisation d’Oscar Bobb. Les deux équipes comptent ainsi trois points en bas du groupe A4 : le pays de Galles occupe la troisième place devant la Norvège, quatrième, derrière le Danemark, deuxième avec six points, et le Portugal, largement en tête et déjà qualifié pour les quarts de finale avec 12 points.

« Il faut tenir compte de la distance entre Ethan [Ampadu] et Haaland, a poursuivi Bellamy. On ne peut pas trop ouvrir l’axe, car les ballons vont arriver dans ses pieds. Il faut bien gérer les distances, se placer de profil et rester attentif à ses appels. Il est capable d’éliminer une équipe à lui seul, mais il est aussi prêt à faire ces appels. Notre utilisation du ballon est également importante. Si nous l’utilisons bien, que nous développons notre possession et que nous progressons sur le terrain, il doit travailler. Il doit courir et revenir défendre. » Une telle attention aux détails est indispensable face à un attaquant prolifique qui, avec 22 réalisations, est le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des nations.

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Se préparer à la réaction norvégienne

Alors que le pays de Galles a célébré sa victoire en octobre, la Norvège traverse une baisse de forme inhabituelle, avec trois défaites consécutives sur le score de 2-1 : deux contre le Portugal, leader du groupe, en plus de celle subie à Cardiff. Le contraste est saisissant pour une équipe qui s’est montrée remarquablement régulière ces dernières années, allant même jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 avant d’être éliminée par l’Angleterre.

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« Je suis sûr qu’ils voudront prendre leur revanche, mais c’est le football, a commenté Bellamy. Je crois que nous n’étions que la troisième équipe à les battre depuis plusieurs années, ce qui montre à quel point ils ont été réguliers. Ils viennent maintenant d’enchaîner trois défaites, ce à quoi ils ne sont pas habitués. Si j’étais à leur place, mon message serait qu’il faut rectifier le tir contre nous. »

La menace norvégienne reste bien présente à long terme

Après le choc de samedi à Oslo, les deux nations termineront leur campagne de groupe le 17 novembre : le pays de Galles recevra le Portugal, tandis que la Norvège se déplacera au Danemark. Malgré leur situation précaire actuelle dans le groupe A4, où les deux équipes luttent pour éviter la relégation en Ligue B, Bellamy conserve une grande estime pour la sélection norvégienne.

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« Ils progressent et, vu l’âge des joueurs de l’effectif, ils seront là pour un bon moment, a ajouté le sélectionneur gallois. De jeunes joueurs norvégiens émergent de partout. Ils ont des joueurs dans des clubs qui remportent des titres. Nous parlons de vainqueurs de la Ligue des champions et de la Premier League. Ces joueurs ne changeront pas d’état d’esprit en arrivant en sélection et s’attendront à gagner. »