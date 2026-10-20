Le journaliste espagnol Roberto Gómez a suscité la polémique au sujet de la désignation de l'arbitre du Clasico tant attendu entre le Barça et le Real Madrid, après avoir révélé que Hernández Hernández, initialement pressenti pour diriger la rencontre, ne prendra finalement pas en charge cette mission, laissant entendre que les objections de l'entraîneur portugais José Mourinho seraient à l'origine de ce changement de plans.

Gómez a déclaré, lors de son passage dans l'émission « La Tribu » sur « Radio Marca », que la commission des arbitres s'orientait vers le choix de Hernández Hernández, avant de revenir sur cette décision, à la suite de la polémique provoquée par la révélation anticipée du nom de l'arbitre potentiel de la rencontre.

Lorsque Raúl Varela lui a demandé si ce changement de désignation était lié aux objections de Mourinho, Gómez a répondu par l'affirmative, expliquant que l'entraîneur portugais avait exprimé à deux reprises son étonnement de connaître le nom de l'arbitre bien avant la date du match.

Le journaliste a ajouté que l'orientation initiale consistait à faire appel à un arbitre doté d'une expérience en Coupe du monde, soulignant que Hernández Hernández était le candidat le plus en vue, avant que les calculs ne changent.

Gómez a poursuivi en indiquant que les parties concernées ne voulaient pas offrir à Mourinho une occasion supplémentaire d'intensifier ses objections, déclarant : « Ce qu'ils ne veulent pas, c'est donner à Mourinho le moindre prétexte », en référence à la sensibilité du dossier de l'arbitrage avant la rencontre tant attendue.

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Malgré ses propos sur la mise à l'écart de Hernández Hernández, Gómez n'a pas révélé l'identité de l'arbitre de remplacement, se contentant d'évoquer les noms d'Alberola Rojas et de Sánchez Martínez parmi les possibilités, sans en confirmer aucun.

La polémique de la rencontre entre le Real et Séville

Gómez a également abordé la polémique arbitrale qui a accompagné la rencontre entre le Real Madrid et Séville, ainsi que la réunion prévue entre Fran Soto et des représentants du club andalou pour discuter des décisions controversées au stade Santiago-Bernabéu.

Le journaliste a mis en doute l'utilité de cette réunion, s'interrogeant sur le degré de transparence qu'elle pourrait offrir, et a rejeté l'idée selon laquelle le président de la commission des arbitres serait tenu de fournir des explications personnelles pour chaque décision arbitrale, tout en soulignant l'importance de mettre les images à la disposition des clubs et de clarifier les situations les plus controversées.

Gómez a indiqué que l'expulsion d'Arda Güler, si elle avait eu lieu alors que le score était de zéro à zéro à la 25e minute, aurait pu changer le cours du match, mais il a refusé de réduire les résultats des équipes aux seules décisions arbitrales.

Il a par ailleurs défendu le travail des réalisateurs de la diffusion télévisée, expliquant que le suivi du ballon demeure la priorité lors de la retransmission des matchs, et que les caméras ne sont pas toujours dirigées vers les événements éloignés du déroulement du jeu.