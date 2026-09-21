Les répercussions de la défaite du Real Madrid face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1 se sont poursuivies, après que le derby de la capitale s'est transformé en une véritable arène de polémique arbitrale, dans un contexte marqué par les protestations du club merengue contre plusieurs décisions prises lors de la rencontre, en tête desquelles l'absence de carton rouge à l'encontre des joueurs de l'Atlético Kang-in Lee et Koke Romero durant la première période.

Dans l'émission « El Chiringuito », présentée par Josep Pedrerol, les principales situations arbitrales du derby ont fait l'objet d'une analyse détaillée. Le présentateur s'est arrêté sur l'impact des décisions controversées sur le déroulement du match, en posant une question directe sur le scénario qui aurait pu se produire si les deux joueurs de l'Atlético avaient été expulsés.

Pedrerol a déclaré : « Le Real Madrid doit mieux jouer, mais et si l'arbitre avait eu raison ? Et si l'arbitre avait expulsé des joueurs de l'Atlético ? Assurément, tout aurait changé. »

Malgré cela, Pedrerol n'a pas exonéré le Real Madrid de sa responsabilité dans sa prestation lors du match, affirmant que l'équipe est tenue d'afficher un meilleur niveau et qu'elle a manqué de l'intensité requise face à l'Atlético, qui possède, selon sa description, davantage de puissance dans les duels et les accrochages.

Pedrerol s'est également arrêté sur le tacle appuyé sur Federico Valverde, soulignant que le joueur du Real Madrid s'est relevé rapidement et a poursuivi le jeu, avant de relier cet épisode à la nature des matches de l'Atlético, en déclarant : « Il se relève comme si rien ne s'était passé. Le football, c'est aussi pour les bagarreurs, et l'Atlético Madrid excelle en la matière. »

Dans le même temps, Pedrerol a refusé de réduire la défaite du Real Madrid à l'arbitrage, estimant toutefois que cela n'empêche pas de s'arrêter sur les décisions qui ont suscité la polémique, expliquant que dire la vérité au sujet des erreurs d'arbitrage ne signifie pas jouer le rôle de la victime.

Le présentateur a adressé un message direct au Comité technique des arbitres (CTA), réclamant la publication d'une clarification officielle concernant les situations qui ont provoqué les protestations, et il a déclaré : « Mardi, ils doivent le reconnaître publiquement et dire : c'est regrettable et nous demandons pardon. »

Il a également demandé à Fran Soto, président du Comité technique des arbitres, de commenter les deux épisodes lors desquels l'arbitre n'a pas brandi le carton rouge à l'encontre des joueurs de l'Atlético, en déclarant : « J'espère que Fran Soto s'excusera pour ces deux erreurs », soulignant en même temps que le derby a connu d'autres situations sujettes à controverse.