Partager Suivez GOAL sur Google

Ange Postecoglou a vivement répondu à un journaliste qui avait osé mettre en doute l’engagement de Sadio Mane envers Al-Nassr. L’ancien ailier de Liverpool était absent lors de la récente défaite de son équipe en Saudi Pro League, après avoir obtenu une autorisation pour assister à la naissance de son enfant.

Publicité

Al-Nassr s’incline en l’absence de Mane

Al-Nassr s’est incliné 3-1 sur le terrain d’Al-Ahli vendredi en Saudi Pro League, sans Mane. Cristiano Ronaldo a rapidement ouvert le score pour les visiteurs avant de manquer un penalty, permettant à Al-Ahli de renverser la situation, notamment grâce à un but de l’international anglais Ivan Toney .

Mane avait été autorisé à s’absenter pour être auprès de sa femme lors de la naissance de leur enfant. Après le match, un journaliste a demandé si la décision de l’ailier témoignait d’un manque d’engagement envers le club, provoquant une vive réaction de son entraîneur.

Postecoglou défend son ailier avec vigueur

Face à cette question, l’ancien entraîneur de Tottenham a immédiatement interpellé le journaliste.

« Êtes-vous père ? Avez-vous des enfants ? », a lancé Postecoglou.

Publicité Publicité

Après que le journaliste a répondu « non », Postecoglou a balayé la critique. « C’est probablement pour cela que vous posez la question. Quand vous en aurez, vous comprendrez que c’est la chose la plus importante, la plus grande bénédiction que l’on puisse recevoir », a-t-il déclaré.

Related Topics

L’homme de 61 ans a clairement indiqué qu’il soutenait pleinement la décision de Mane de donner la priorité à sa famille. « [Mane] est auprès de sa femme pendant qu’elle accouche, d’accord ? Rien n’est plus important dans la vie. Oui, il avait mon autorisation, ma bénédiction, et Sadio Mane est l’une des meilleures personnes au monde, mon ami. Ne le remettez jamais en question, et ne mettez jamais en doute son engagement envers ce club. »

Les conférences de presse tendues, une habitude pour Postecoglou

Les échanges houleux avec les médias n’ont rien de nouveau pour Postecoglou, qui a régulièrement eu des conversations tendues avec les journalistes lors de ses passages en Premier League à Tottenham et, brièvement, à Nottingham Forest.

Publicité

Il avait montré le même tempérament en septembre après la défaite 4-0 d’Al-Nassr contre Al-Ain en Ligue des champions asiatique. Lorsqu’un journaliste avait affirmé que Ronaldo n’avait « rien » fait pendant ce match, Postecoglou avait répliqué : « Vous n’avez pas regardé le même match que moi. »

Mane, de son côté, compte trois buts et huit passes décisives en 15 apparitions cette saison. L’attaquant a rejoint Al-Nassr en 2023 après être passé par Southampton, Liverpool, où il a remporté la Premier League et la Ligue des champions, puis le Bayern Munich.

Publicité

La pression monte sur Al-Nassr dans la course au titre

La défaite de vendredi n’est que la troisième d’Al-Nassr depuis l’arrivée de Postecoglou cet été, mais elle complique sa lutte en tête du classement. Le club occupe la troisième place, à deux points d’Al-Hilal, qui compte également un match en retard.

Avec une marge d’erreur réduite dans la course à la première place, Postecoglou comptera beaucoup sur la créativité de Mane lorsque l’ailier réintégrera le groupe.