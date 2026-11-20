Partager Suivez GOAL sur Google

Paul Parker explique à GOAL pourquoi Manchester United doit prendre au sérieux le risque de relégation : sa descente surprise en 1974 a montré que tout était possible. Cette saison, Manchester United s’est retrouvé dans les trois derniers, ce qui a conduit à confier les rênes à Mauricio Pochettino. Désormais, « chaque match » sera « une finale de coupe ».

Publicité

Carrick avait mené United à la troisième place

Les espoirs étaient grands avant le début de la saison 2026-27 : Michael Carrick avait mené Manchester United à la troisième place et à une qualification pour la Ligue des champions lors du précédent exercice. Le club semblait avoir posé des bases prometteuses.

Il a même été question d’une lutte pour le titre à un moment donné. Manchester United n’a plus remporté ce trophée depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson, en 2013. Depuis, les attentes ont été considérablement revues à la baisse.

Le souvenir inquiétant de la lutte de Manchester United contre la relégation en 1974 montre à quel point une longue période de difficultés en Premier League peut devenir préoccupante. Que vous misiez sur un spectaculaire redressement ou, plus prudemment, sur un faible nombre de buts, les nouveaux comptes au Royaume-Uni peuvent profiter dès aujourd’hui de l’offre d’inscription boylesports .

Les rênes confiées à Pochettino

United n’a pris que huit points en dix matches jusqu’ici, ce qui a conduit le club à mettre fin au contrat de deux ans de Carrick . L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea, Pochettino, a rejoint Manchester après avoir terminé ses obligations en Ligue des nations de la CONCACAF avec la sélection des États-Unis.

Publicité Publicité

Le technicien argentin connaît bien les exigences de la Premier League, mais il sait qu’il dispose d’une faible marge d’erreur et qu’il doit obtenir des résultats immédiatement au « Théâtre des rêves ».

Related Topics

Prochains matchs MUN Premier League 10:00 BRE Regarder

Manchester United avait été relégué au milieu des années 1970

Une première rencontre difficile attend Pochettino : United se rendra dimanche à Anfield pour affronter son vieux rival, Liverpool. Un nouveau revers laisserait Manchester United dans une position préoccupante.

De l’avis général, l’équipe a largement les moyens d’éviter les ennuis, mais rien n’est acquis. Peu de gens l’imaginaient descendre de l’élite il y a une cinquantaine d’années, lorsque la légende du club Denis Law avait contribué à sa relégation.

Publicité

Manchester United doit prendre la menace au sérieux

Interrogé sur le moment où la relégation deviendra une véritable source d’inquiétude, Parker, ancien défenseur de United et champion d’Angleterre, qui s’exprimait en partenariat avec Covers.com, où vous trouverez une analyse détaillée du code promotionnel Stake, a confié à GOAL : « Il faut s’inquiéter dès maintenant, parce que les gens en parlent déjà.

« Quand on voit ce qui s’est passé au fil des années, on pense à la relégation de United au milieu des années 1970 et à d’autres équipes, comme West Ham, pour lesquelles les gens disaient : ‹ Non, ça n’arrivera pas. ›

Publicité

« Si vous continuez à vous en convaincre, cela finira par arriver. Vous vous retrouverez tout près de la relégation et, quand viendra le moment de redoubler d’efforts pour vous en sortir, vous constaterez soudain que la tâche est devenue plus difficile. Vous n’y arriverez pas, quel que soit votre adversaire. Vous vous direz : ‹ Là, on devrait prendre trois points ›, mais cela ne se produira plus. Face à Manchester United, les autres équipes redoublent d’efforts.

« Si vous regardez les 11, 12 ou 13 joueurs qui ont été relégués à l’époque, vous choisiriez chacun d’entre eux plutôt que les joueurs actuels, parce qu’ils avaient l’esprit combatif. À l’époque, la différence, c’était que le championnat était vraiment disputé de haut en bas. Les adversaires voyaient la situation de Manchester United et chaque match devenait une finale de coupe : ‹ Allons-nous réussir l’impossible ? ›

Publicité

« Le risque est bien réel et, plus vous restez dans cette zone, plus la situation ressemble à un marathon commencé en fond de peloton. Combien de coureurs partis de l’arrière finissent par gagner ? Cela n’arrive tout simplement pas, c’est trop difficile, les écarts se creusent. Mentalement, vous aurez du mal, parce que vous ne gagnez pas de terrain et ne vous rapprochez pas des autres. On ne part pas de l’arrière, on part devant. Jusqu’à la retraite de Sir Alex Ferguson, United était assuré de partir devant. »

Calendrier de Manchester United : Liverpool, prochain adversaire

United dispose encore de 28 matches pour redresser la situation , avec 84 points à prendre. Si l’équipe retrouve la forme et parvient à enclencher une dynamique positive, une qualification européenne ne peut être exclue.

Publicité

Pour l’heure, elle court toutefois un réel risque de se retrouver engagée dans la lutte pour le maintien. Pochettino est sous pression pour inverser la tendance , à commencer par un déplacement dans le Merseyside pour son premier match aux commandes.