« Ne cherchez pas de complot »… Un message britannique qui fait sensation avant le choc entre l'Angleterre et l'Argentine

À la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine, l’ambassade britannique à Buenos Aires a publié un message ironique sur les réseaux sociaux afin de désamorcer la tension historique qui dépasse le cadre du football.

Sur son compte Instagram officiel, elle a diffusé une « note interne » à l’attention de son community manager, détaillant avec ironie la marche à suivre selon le résultat de la rencontre programmée ce mercredi soir à Atlanta.

En cas de succès anglais, l’instruction est de « célébrer avec élégance, sans plus ». Si l’Argentine l’emporte, il est prescrit de « féliciter le vainqueur, lui souhaiter bonne chance pour la finale et ne pas relayer de théories du complot infondées ».

Les mèmes sont tolérés, « mais avec une certaine délicatesse ».

Le document se conclut par une signature ironique : « Le bureau de Sa Majesté chargé des urgences liées au match Angleterre-Argentine lors de la Coupe du monde », et une boutade : « Comme on dit à Oxford : le four n’est pas encore prêt pour les gâteaux. »

Le community manager de l’ambassade a accompagné la publication d’un message : « Je sais que tout le monde attend de nous un commentaire sur la rencontre du moment, mais on ne m’a pas facilité la tâche. Voici la note que j’ai reçue… À vous de juger. »

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Cette publication vise à reconnaître la sensibilité de cette confrontation et à apaiser les tensions qui l’entourent, car pour de nombreux Argentins, ce match est lié à la question de la souveraineté sur les îles Malvinas, connues en Grande-Bretagne sous le nom d’îles Falkland, ainsi qu’à la longue histoire de rivalité sportive entre les deux pays.

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Ce n’est qu’un match.

Avant ce message, l’Association des anciens combattants argentins de la guerre du « 2 avril » (conflit des Malouines) avait déjà appelé à séparer le football de la question de la souveraineté sur les îles.

Intitulé « La question des Malouines n’est pas négociable… et la mémoire est préservée sur tous les fronts », le texte rappelait : « Le sport n’est pas la guerre, ni un moyen de vengeance, c’est simplement un jeu. »

De son côté, le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, Lionel Scaloni, a insisté, lors de sa conférence de presse de mardi, sur la nécessité de ne pas confondre le football avec les questions politiques ou historiques.

« C’est un match de football, et je ne peux pas confondre les choses, par respect pour ce qui s’est passé il y a de nombreuses années. Mêler ces deux sujets serait une folie, à une époque où le monde connaît de véritables guerres », a-t-il affirmé.

Il a ajouté : « En tant qu’Argentins, nous devons nous souvenir de ceux qui ont participé à ces événements et de leurs familles, mais quelle est la faute des joueurs d’aujourd’hui ou des gens d’aujourd’hui ? Ce serait une erreur de confondre les deux. »

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