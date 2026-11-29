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Quatre défaites de suite, huit revers sur les dix derniers matches : le Thunder d’Oklahoma City, référence de la NBA en 2025, traverse une crise profonde. Après la défaite totalement inattendue contre les Bucks de Milwaukee, Shai Gilgeous-Alexander tire la sonnette d’alarme.

« Franchement, nous ne sommes tout simplement pas aussi bons collectivement que ces dernières années, et il faut le dire », a déclaré le double MVP, également tenant du titre, après la défaite amère, 111-119, contre la lanterne rouge de la Conférence Est.

Face à Milwaukee, également privé de plusieurs joueurs, OKC a laissé filer l’avance de 64-58 qu’il possédait à la pause. Le Thunder a particulièrement sombré dans le troisième quart-temps face à une franchise qui ne comptait jusque-là que deux victoires. Les Bucks ont remporté cette période 34-18 et ont finalement conservé leur avance jusqu’au bout.

« Nous avons manifestement eu du mal à conclure les matches. Nous avons disputé plusieurs rencontres serrées et, pendant cette période, nous n’avons pas réussi à en gagner la majorité. C’est une passe difficile pour nous », a déclaré l’entraîneur principal Mark Daigneault après la rencontre.

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De son côté, « SGA » a refusé d’invoquer les nombreux blessés du Thunder comme excuse. « C’est à nous d’y arriver. C’est à nous de trouver comment rendre ce groupe aussi efficace que les précédents », a-t-il insisté.

Hartenstein passe à côté de son match en attaque

Outre les joueurs vedettes blessés de longue date, dont Chet Holmgren, Jalen Williams et Cason Wallace, Aday Mara, Jaylin Williams et Nikola Topic manquaient également à l’appel face aux Bucks samedi. Gilgeous-Alexander a inscrit 31 points, comme à son habitude (13/27 au tir, 4/7 à trois points, 8 passes décisives), mais seuls Ajay Mitchell (24 points, 9/14 au tir) et Alex Caruso (13 points, 5/8 au tir) lui ont apporté un véritable soutien au scoring.

Isaiah Hartenstein, en particulier, a connu une soirée difficile en attaque. Le pivot allemand a certes capté 12 rebonds, mais il n’a réussi qu’un de ses sept tirs et a affiché le deuxième plus mauvais différentiel de son équipe (-18), derrière SGA (-24).

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Chez les Bucks, le pivot remplaçant Kel’el Ware a réalisé le match de sa vie avec 30 points et 13 rebonds, en l’absence de Tyler Herro, Kyle Kuzma, Jaime Jaquez Jr. et Kasparas Jakucionis. Il pourrait devenir encore bien plus important pour les Bucks dans les prochaines semaines, car le pivot titulaire Myles Turner s’est peut-être sérieusement blessé au genou lors d’un choc avec Mitchell.

Après cette victoire marquante contre OKC, les Bucks vont affronter l’équipe de San Antonio de Victor Wembanyama, finaliste l’an dernier. Pour SGA et le Thunder, la suite sera une double confrontation avec les Nets de Brooklyn. Sur le papier, un adversaire idéal pour renouer avec la victoire. Mais c’était déjà le cas des Bucks de Milwaukee.

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