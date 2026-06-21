Nausées nocturnes en perspective : l’équipe nationale néerlandaise disputera son seizième de finale à cette heure tardive, après avoir terminé en tête de son groupe

La sélection néerlandaise est en bonne voie pour atteindre les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le Japon, vainqueur dans la nuit de samedi à dimanche de la Tunisie (0-4), est également qualifié. Si les Oranje se hissent au deuxième tour, deux questions se posent : à quelle heure se jouera leur match et quel sera leur adversaire ?

Avant le tournoi, la FIFA a clarifié les critères de classement en cas d’égalité de points au sein des groupes.

On examine d’abord les résultats des confrontations directes, puis la différence de buts. Si besoin, le nombre de buts marqués entre en jeu. Vient ensuite le classement fair-play. Enfin, si l’égalité persiste, un tirage au sort est effectué.

Le classement fair-play est établi durant la phase de groupes : chaque carton jaune vaut 1 point de pénalité, un carton rouge indirect (deux avertissements) en vaut 3, un rouge direct 4, et un rouge direct suite à un jaune préalable 5. La nation totalisant le moins de points de pénalité termine en tête de ce classement.

Les Néerlandais Micky van de Ven, Crysencio Summerville et Memphis Depay ont écopé d’un carton jaune chacun, tandis que les Japonais sont restés irréprochables. Les Japonais devancent donc les Néerlandais au classement fair-play. Si le Japon avait reçu trois avertissements, les Oranje auraient été mieux classés. Le classement FIFA aurait alors tranché, les Pays-Bas étant 8es et le Japon 17e.

Lors de sa large victoire contre la Tunisie, le Japon n’a de nouveau écopé d’aucun carton. Les Néerlandais sont également restés disciplinés lors de leur succès 5-1 face à la Suède.

Les Pays-Bas étant la nation la mieux classée du groupe F, en cas d’égalité parfaite et si aucun des critères précédents ne suffit à départager les équipes, les Oranje auront automatiquement la priorité.

En cas de victoire dans le groupe F, les Oranje joueront le 30 juin à 3h du matin (heure locale) au premier tour à élimination directe. Une deuxième place les enverrait sur le terrain le 29 juin à 19h. Si les Pays-Bas terminent troisièmes, plusieurs scénarios restent ouverts selon le classement final.

En cas de victoire dans le groupe, les Oranje défieront le deuxième du groupe C, actuellement occupé par le Maroc. Si les Néerlandais terminent deuxièmes, ils croiseront le leader de cette même poule, actuellement mené par le Brésil. S’ils pointent à la troisième place, leur destin dépendra des résultats des autres groupes, car seuls les huit meilleurs troisièmes se qualifient.