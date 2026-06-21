Nausée nocturne ? C’est à cette heure cauchemardesque que l’équipe nationale néerlandaise disputera son seizième de finale, à condition de terminer en tête de son groupe

La sélection néerlandaise est en bonne voie pour atteindre les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Même constat pour le Japon, qui a dominé la Tunisie (4-0) dans la nuit de samedi à dimanche, éliminant de facto les Aigles de Carthage. Si les Oranje se qualifient pour le deuxième tour, deux questions se posent : à quelle heure se jouera ce match à élimination directe et quel adversaire les Néerlandais pourraient-ils rencontrer ?

Avant le tournoi, la FIFA a clarifié les critères de classement en cas d’égalité de points au sein des groupes.

On examine d’abord les résultats des confrontations directes, puis la différence de buts. Si nécessaire, on prend ensuite en compte le nombre de buts marqués lors de la phase de groupes. Le quatrième critère est le classement fair-play. Enfin, si aucune de ces méthodes ne suffit, la FIFA procède à un tirage au sort.

Le classement fair-play est établi durant la phase de groupes : un carton jaune rapporte un point de pénalité, un carton rouge indirect (deux jaunes) en vaut trois, un rouge direct quatre, et un rouge direct après un jaune cinq. La nation totalisant le moins de points de pénalité termine en tête de ce classement.

Le Japon n’a écopé d’aucun carton contre les Pays-Bas, tandis que les Néerlandais Micky van de Ven, Crysencio Summerville et Memphis Depay ont été sanctionnés. Les Japonais devancent donc les Néerlandais au classement fair-play. Si le Japon avait reçu trois avertissements, les Oranje auraient été mieux classés. Dans ce cas, c’est le classement FIFA, qui place les Pays-Bas 8es et le Japon 17es, qui aurait tranché.

Lors de sa large victoire contre la Tunisie, le Japon n’a de nouveau écopé d’aucun avertissement. Les Néerlandais sont restés tout aussi disciplinés lors de leur succès 5-1 face à la Suède, sans recevoir le moindre carton.

Les Pays-Bas étant la nation la mieux classée du groupe F, en cas d’égalité parfaite entre plusieurs sélections et si aucun des critères précédents ne suffit à les départager, les Oranje auront automatiquement la priorité.

En cas de victoire dans le groupe F, les Oranje joueront le 30 juin à 3h du matin (heure locale) au premier tour à élimination directe. Une deuxième place les enverrait sur le terrain le 29 juin à 19h. Si les Pays-Bas terminent troisièmes, plusieurs scénarios de date restent possibles.

En cas de victoire dans le groupe, les Oranje défieront le deuxième du groupe C, actuellement occupé par le Maroc. S’ils terminent deuxièmes, ils croiseront le leader de cette poule, actuellement mené par le Brésil. S’ils pointent à la troisième place, leur destin dépendra des résultats des autres groupes, car seuls les huit meilleurs troisièmes passeront également au tour suivant.