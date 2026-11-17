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Les verdicts de la Ligue A

En quarts de finale : la France, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal et la Norvège.

Reléguées : la République tchèque et la Turquie.

En barrages pour éviter la relégation : le Danemark, la Croatie, le pays de Galles et la Serbie

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Les verdicts de la Ligue B

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Promues en Ligue A : la Suisse, l’Autriche, la Suède et la Hongrie.

En barrages pour la promotion : la Slovénie, l’Irlande du Nord, l’Irlande et la Bosnie-Herzégovine.

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En barrages pour éviter la relégation : la Macédoine du Nord, la Géorgie, Israël et la Roumanie. -

Les verdicts de la Ligue C

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Promues en Ligue B : l’Albanie, le Monténégro, la Slovaquie et l’Islande.

En barrages pour la promotion : la Biélorussie, Chypre, les îles Féroé et l’Estonie.

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La prochaine édition de la Nations League, celle de 2028/29, aura en effet une structure complètement différente : les quatre ligues actuelles laisseront place à trois ligues de 18 équipes chacune.