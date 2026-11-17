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Les matches de la 6e journée se disputent, les derniers avant la reprise des championnats.

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Les dernières rencontres de la sixième journée de Nations League se jouent également ce soir, à partir de 20 h 45. Elles seront décisives pour déterminer les affiches des quarts de finale, des barrages et des matches pour le maintien, ainsi que les relégations définitives.

Dans le groupe 3 de la Ligue A, le Portugal, déjà qualifié, se déplace à Cardiff pour affronter le Pays de Galles : l'attaquant de l'AC Milan Goncalo Ramos est titulaire, lui qui n'a pas marqué lors de ses derniers matches avec le Portugal et l'AC Milan. L'affrontement de Copenhague entre le Danemark de Hojlund, attaquant de Naples, et la Norvège de Haaland est, lui, crucial : les visiteurs doivent gagner pour accéder aux barrages qui peuvent leur ouvrir les portes des quarts de finale, tandis que deux résultats sur trois conviennent aux Danois. Le Danemark prend l'avantage grâce à l'attaquant de Naples, après une grosse erreur de Heggem, joueur de Bologne. Hojbjerg double ensuite la mise sur une passe décisive d'Isaksen, avant que l'inévitable Haaland ne réduise l'écart dans le but vide, sur une passe d'Odgaard. C'est son 67e but en 61 sélections avec la Norvège.

Dans le groupe 2 de la Ligue B, l'Irlande du Nord et la Hongrie se disputent la première place à Budapest. Les Nord-Irlandais comptent un point d'avance, 11 à 10. Même enjeu dans le match Ukraine-Géorgie, mais pour la relégation.

Dans le groupe 3 de la Ligue B, l'Autriche, déjà promue, affronte Israël, qui se dispute les places synonymes de promotion, de barrages et de relégation avec l'Irlande et le Kosovo. Ces deux équipes s'affrontent à Dublin et comptent respectivement 5 et 6 points au classement.

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Dans le groupe 4 de la Ligue B, la Suède est déjà promue, tout comme la Bosnie de Kerim Alajbegovic, joueur de la Juventus et titulaire à domicile contre la Roumanie. Cette dernière joue son maintien ou sa relégation en Ligue C face à la Pologne de Piotr Zielinski, joueur de l'Inter, qui reçoit justement les Scandinaves.

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Danemark-Norvège 2-1 : 11' Hojlund (D), 15' Hojbjerg (D), 37' Haaland (N)

Pays de Galles-Portugal 2-2 : 11' Bruno Fernandes (P), 13' Brooks (G), 40' Thomas (G), 43' Neto (P)

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Bosnie-Roumanie 1-1 : 6' Birligea (R), 44' Tahirovic (B)

Irlande-Kosovo 1-0 : 28' Parrott (I, sur penalty)

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Israël-Autriche 1-0 : 36' D. Peretz (I)

Pologne-Suède 1-1 : 16' Benedyczak (P), 25' H. Larsson (S)

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Ukraine-Géorgie 1-0 : 4' Sikan (U)

Hongrie-Irlande du Nord 1-0 : 35' Varga (U)