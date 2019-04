National | Hamadi Ayari (Lyon Duchère) : "Un peu le match de la dernière chance"

Le milieu de terrain de Lyon Duchère Hamadi Ayari (28 ans) se confie avant le choc de National vendredi entre Le Mans (4e) et le club rhodanien (6e).

La saison de La Duchère

Hamadi Ayari : "Le plan initial, c'était de jouer la montée. Sur cette fin de saison, c'est un petit peu plus compliqué. On a du mal à enchaîner. Laval (3e) est mieux en ce moment, mais tant que mathématiquement ce n'est pas mort pour la montée... Il y a encore 15 points en jeu, on va tout donner pour ne rien regretter à la fin."

Sa propre saison

"Ma saison est un peu à l'image de l'équipe. Quand elle est bien, je suis bien. Quand elle est moins bien, je suis moins bien. On aurait aimé être un peu mieux placé, on part avec un petit handicap, mais on va tout donner. Il n'y a plus rien à perdre."

Le choc contre Le Mans

"C'est un petit peu le match de la dernière chance pour continuer à y croire. Il y aura tout ce qu'il faut, un beau stade, deux belles équipes et un bon résultat pour nous, je l'espère. On a parfois du mal face aux équipes de tête, on ne prend pas beaucoup de points. Même à domicile, on a fait quelques faux pas qui nous ont privé de points précieux. Le Mans est moins bien en ce moment, mais c'est une équipe costaude, à l'image du trio de tête.

C'est une grosse écurie, une grosse équipe, un gros club. Ils ont un passé en professionnel. Je pense qu'ils vont retrouver rapidement ce niveau. Il faudra faire attention, on a tendance à se laisser aller certaines fois. Ça fait huit matches qu'ils ne gagnent pas, avec six défaites, mais il ne faudra pas être le dindon de la farce."

Propos recueillis par Benjamin Quarez