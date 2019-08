National 1 - Mécontent, le Gazélec déclare forfait face au Red Star

Sous fond de protestation, le Gazélec d'Ajaccio ne s'est pas présenté à la rencontre face au Red Star ce vendredi soir, en National 1.

"Le Gazelec Football Club Ajaccio conteste fermement cette décision au regard de la situation administrative et financière du . Dans l’attente de l’ordonnance en référé du Tribunal Administratif de Paris et face au refus de la commission des compétitions nationales de la FFF de reporter le match de ce vendredi (...) le GFCA n’a d’autre choix que de prendre la douloureuse mais seule décision qui s’impose : ne pas présenter son équipe professionnelle au coup d’envoi de la rencontre", avait prévenu le club corse, un peu plus tôt, ce vendredi. ​

Communiqué du club (02/08/2019) https://t.co/U9uYXa1IuQ — Gazélec FC Ajaccio (@gfc_ajaccio) August 2, 2019

Mécontent de ne pas être repêché en , contestant depuis le début de l'été la situation administrative et financière du FC Sochaux-Montbéliard, le a mis ses menaces à éxécution... En effet, comme il l'avait annoncé à 18 heures via un communiqué officiel, le GFCA ne s'est pas rendu au stade Bauer pour affronter le lors de la première journée de National, prenant le risque de s'exposer à des sanctions.

Le GFC Ajaccio s'expose à d'importantes sanctions

Et pour cause, comme le stipule l'article 10 du règlement, déclarer forfait à une rencontre de National entraîne un retrait d'un point et une victoire de l'adversaire, le Red Star, par 3 buts à 0. L'article 26, lui, prévoit des indemnités à régler pour les officiels et le club adverse, qui seront fixées par la Commission d'organisation. Sauf que ces sanctions devraient être accompagnées d'autres, plus importantes encore, puisqu'un club qui déclare forfait en National doit en aviser son adversaire, sa Ligue et la Commission d'organisation, par écrit, au moins cinq jours à l'avance.

Chose que n'a pas fait le GFC Ajaccio, le faisant deux heures seulement avant le coup d'envoi. Ainsi, les supporters présents au Stade Bauer ont assisté à une drôle de scène ce vendredi soir... En effet, et comme l'oblige le règlement, les joueurs du Red Star ont dû patienter un quart d'heure sur la pelouse afin d'acter le forfait. À 20h15, l'arbitre de la rencontre, a donné le coup d'envoi de la rencontre. Le gardien du Red Star est donc allé marquer dans le but vide, devant un public célébrant le but avec ironie... Un bien triste spectacle, en somme.