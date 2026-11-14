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Grâce à une prestation convaincante pendant une grande partie du match face à la Serbie, l’équipe d’Allemagne conserve ses chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Lors de sa victoire 3-1 (2-0) à Belgrade, un joueur fait des débuts remarqués et pourrait apporter à l’Allemagne une qualité qui lui manque depuis des années.

Le capitaine Joshua Kimmich est de retour dans le onze de départ et prouve que l’entrejeu fonctionne aussi à merveille avec lui aux commandes et à la baguette. En revanche, la situation pourrait se compliquer pour une recrue estivale du Bayern Munich. Les enseignements de vendredi soir.

Équipe d’Allemagne : Brajan Gruda séduit pour ses débuts tardifs

Dès sa présentation comme nouveau sélectionneur de l’Allemagne, à la fin de l’été, Jürgen Klopp avait laissé entendre que le jeu sur les ailes retrouverait une place plus importante sous sa direction. Son prédécesseur Julian Nagelsmann n’alignait souvent qu’un seul ailier de métier, Leroy Sané ou Jamie Leweling, et préférait exploiter les demi-espaces avec le duo créatif formé par Jamal Musiala et Florian Wirtz. Klopp a rapidement fait comprendre qu’il emprunterait une autre voie sur le plan offensif.

« N’importe quelle équipe peut resserrer le jeu. Les créateurs d’aujourd’hui jouent sur les ailes », avait alors estimé Klopp, posant ainsi un diagnostic plutôt juste sur les difficultés offensives de la sélection allemande ces dernières années, dont le jeu paraissait souvent poussif et prévisible pour ses adversaires. Face aux équipes regroupées en défense, notamment lors de son élimination contre le Paraguay à la Coupe du monde, l’Allemagne a régulièrement peiné. Il lui manquait tout simplement de la vitesse et des qualités dans les duels en un contre un pour transformer en occasions concrètes la créativité pourtant présente dans l’axe.

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Lors des quatre premiers matches sous Klopp, plusieurs candidats ont donc eu leur chance sur les ailes. Pendant la trêve internationale de début octobre, le sélectionneur a aligné cinq joueurs différents : Lennart Karl du Bayern Munich, Said El Mala de Cologne, Derry Scherhant de Fribourg, Kevin Schade de Brentford et Karim Adeyemi de Barcelone. Tous ont montré de bonnes choses, sans toutefois convaincre pleinement.

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Face à la Serbie, Brajan Gruda a enfin fait ses débuts tant attendus sous le maillot allemand. Klopp avait déjà convoqué le joueur de Leipzig pour sa première liste, mais une élongation des muscles abdominaux avait contrarié ses plans à la dernière minute. Le sélectionneur avait souligné à plusieurs reprises que Gruda, ce « footballeur de rue », occupait une place importante dans ses projets et qu’il figurait tout en haut de sa liste de joueurs à suivre depuis plusieurs années. « C’est un sacré joueur, qui n’a pas encore exploité tout son potentiel. Il n’a pas besoin de l’avoir déjà fait à son âge, mais il a envoyé beaucoup de signaux positifs », avait déclaré Klopp.

Précédé de nombreux éloges, le joueur de 22 ans a apporté vendredi soir une démonstration éclatante de ses qualités. Gruda s’est régulièrement intégré au jeu de combinaison de l’équipe allemande, a tenté de mettre sa vitesse à profit pour lancer des offensives rapides et a provoqué en un contre un l’arrière gauche serbe Petar Sukacev, parfois complètement dépassé. L’un de ses dribbles à pleine vitesse aurait déjà pu déboucher sur une passe décisive en première période, si Kai Havertz n’avait pas piteusement envoyé sa tête à côté du but sur un centre millimétré de Gruda.

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Après la pause, le joueur de Leipzig a couronné sa prestation d’une superbe percée en solitaire de plus de 50 mètres, conclue d’une frappe aussi belle que sèche depuis l’entrée de la surface, impossible à arrêter. Selon le site de statistiques OPTA, neuf des 14 dribbles tentés par Gruda contre la Serbie ont été réussis. Sous le maillot allemand, un tel total n’avait été atteint qu’une seule fois au cours des dix dernières années : par Jamal Musiala lors de la Coupe du monde 2022. La star du Bayern avait même réussi 13 dribbles ce jour-là.

Après le coup de sifflet final, Klopp n’a donc pas tari d’éloges sur le premier match de Gruda avec l’équipe première. Le sélectionneur a jugé la prestation du joueur offensif « incroyable ». En revanche, il n’avait plus que de la compassion pour Sukacev, impuissant : « L’arrière gauche, le pauvre ! »

Getty Images

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Équipe d’Allemagne : le nouveau milieu fonctionne aussi avec Joshua Kimmich

Lors des deux matches précédents, au moins, l’équipe d’Allemagne n’avait visiblement pas particulièrement souffert de l’absence de Joshua Kimmich. Le capitaine n’ayant été retenu par le sélectionneur Jürgen Klopp ni pour le match aller contre la Serbie ni pour le match retour contre la Grèce, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof et Florian Wirtz avaient formé le trio du milieu de terrain lors des deux rencontres.

Et tous trois s’en étaient globalement bien sortis. Pavlovic, dans le rôle de Kimmich comme milieu défensif, ainsi que Bischof, pour sa deuxième sélection seulement, et Wirtz, dans les demi-espaces, avaient affiché une entente fantastique. Fait révélateur, le but du 1-0 inscrit par Bischof au match aller contre les Serbes était né d’une combinaison entre les trois joueurs, avec la participation du poteau. Wirtz avait ensuite marqué le but du 2-0.

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« Nous nous sommes bien entendus tous les trois », avait déclaré Bischof. Wirtz avait « vraiment, vraiment pris beaucoup de plaisir » à jouer avec Bischof. « Il se déplace très, très intelligemment dans les espaces et il est très bon avec le ballon. » De son côté, le gardien Jonas Urbig avait estimé « que l’association entre Pavlo et Tom avait très bien fonctionné. Ils ont très bien dirigé le jeu. »

Kimmich, lui, était condamné à regarder. Il a dû non seulement assister à la façon dont ses deux coéquipiers du Bayern et Wirtz imposaient leur marque au jeu allemand, mais aussi voir, peu après, certains experts ressortir de leur trou pour remettre en question l’influence même du joueur de 31 ans sur le jeu de l’équipe nationale allemande.

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Une attitude que Klopp a lui aussi vivement critiquée avant le match retour contre les Serbes. « Ce n’est pas si simple de se réjouir, à juste titre, des performances de deux jeunes joueurs (Pavlovic et Bischof, NDLR), parce qu’ils ont tout simplement bien joué, quand on en fait ensuite une histoire : “Qu’est-ce que cela signifie pour Kimmich ?” », a expliqué le sélectionneur, avant d’insister : « Rien ! Parce que Jo Kimmich est un super joueur. Cela ne signifie rien ! »

Et, comme on pouvait s’y attendre, le joueur du Bayern Munich a montré vendredi soir à Belgrade toutes ses qualités et l’importance qu’il peut encore avoir pour l’équipe allemande à l’avenir. Comme à son habitude, il a touché plus de ballons et effectué plus de passes que tous les joueurs présents sur le terrain. Dès son retour, il s’est également imposé comme la plaque tournante du jeu allemand, par laquelle est passée presque chaque attaque dangereuse. En bref, le milieu de terrain semble aussi très bien fonctionner avec le capitaine.

Getty Images

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Équipe d’Allemagne : la concurrence au poste d’arrière gauche est totalement ouverte

Alors que Jürgen Klopp semble avoir choisi Phillip Treu comme nouveau titulaire sur le côté droit de la défense à quatre, le joueur de Fribourg ayant débuté quatre des cinq matches de Ligue des nations et s’étant montré très solide, la course au poste d’arrière gauche est plus ouverte que jamais.

Le sélectionneur dispose en théorie de trois options. Nathaniel Brown était initialement considéré comme le grand favori, sans doute aussi en raison de son transfert estival de l’Eintracht Francfort au Bayern Munich. David Raum, du RB Leipzig, et Maximilian Mittelstädt, du VfB Stuttgart, avaient en tout cas dû s’effacer lors des deux premiers matches contre les Pays-Bas et la Grèce. Brown leur avait été préféré.

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Depuis, la situation semble toutefois avoir nettement évolué en faveur du joueur de Stuttgart. Contre la Serbie, Mittelstädt a figuré dans le onze de départ pour la deuxième fois d’affilée et, pour la deuxième fois d’affilée, le joueur de 29 ans a livré une très bonne prestation. Déjà passeur décisif pour Florian Wirtz au match aller contre la Serbie, Mittelstädt a remis ça vendredi.

Juste avant l’ouverture du score, il a obtenu un corner grâce à une montée pleine de détermination, puis l’a lui-même envoyé dans la surface quelques instants plus tard. Il y a trouvé Kai Havertz, dont le ballon est parvenu à Srdan Babic. Le Serbe a dévié dans son propre but, de façon imparable, une tête qui semblait pourtant plutôt mal placée. Plus généralement, Mittelstädt a participé à de nombreuses bonnes offensives allemandes, a régulièrement créé le danger avec ses centres dans la surface adverse et n’a rien laissé passer derrière.

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Pour l’instant au moins, le joueur de Stuttgart devrait avoir fait sien le poste d’arrière gauche dans la défense à quatre. Si Mittelstädt continue d’enchaîner des prestations aussi bonnes, Klopp aura du mal à trouver des arguments pour réinstaller Brown ou Raum.

IMAGO

Équipe d’Allemagne : le classement actuel en Ligue des nations