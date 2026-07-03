Nathan Aké quitte Manchester City après six saisons et retrouve un compatriote dans son nouveau club

Après six ans chez les Citizens, Nathan Aké quitte Manchester City. Le défenseur de 31 ans s’engage avec Fenerbahçe. À City, Aké a connu une période particulièrement fructueuse, marquée par quatre titres de champion et une victoire en Ligue des champions.

Le défenseur central s’envole donc vers la Turquie, où il portera les couleurs de Fenerbaçhe. À Istanbul, il retrouvera Dirk Kuijt, récemment devenu entraîneur adjoint aux côtés du coach principal Ismail Kartal.

Moins utilisé par Pep Guardiola la saison passée, le défenseur de 31 ans envisageait depuis plusieurs mois un départ de Manchester.

Sous le maillot des Citizens, il a récolté un palmarès impressionnant : quatre titres de champion d’Angleterre, une Ligue des champions, une Supercoupe de l’UEFA, une Coupe du monde des clubs, deux FA Cups et un Community Shield.

Arrivé en 2020 en provenance de Bournemouth, pour un transfert estimé à environ 45 millions d’euros, le Néerlandais s’était rapidement imposé comme un pilier fiable de la défense, avant de voir son temps de jeu diminuer face à une concurrence acharnée.

Plus tôt cette semaine, Aké a été éliminé avec l’équipe nationale néerlandaise face au Maroc. Dans la sélection de Ronald Koeman, il a souvent dû se contenter d’un rôle de remplaçant derrière, entre autres, Virgil van Dijk et Jan Paul van Hecke. Lors de cette Coupe du monde, il a été titularisé contre le Maroc (1-1) et la Tunisie (1-3). Contre le Japon et la Suède, il n’a joué au total que neuf minutes.