Dimanche, le NAC Breda a arraché un point in extremis sur la pelouse de Fortuna Sittard : 1-1. Le dix-septième du classement semblait se diriger vers une défaite dans le Limbourg méridional, mais, dans le temps additionnel, Mohamed Nassoh a sauvé les siens d’une frappe puissante à distance. Le NAC reste ainsi à deux points de la zone de relégation.

Les deux formations se sont longtemps neutralisées en début de rencontre, même si Fortuna a progressivement pris l’ascendant en première période, notamment grâce à Kristoffer Peterson et Lance Duijvestijn. Le NAC a subi un coup dur lorsque Lewis Holtby a dû céder sa place sur blessure à la 37^e minute ; Mohamed Nassoh est alors entré en jeu au milieu de terrain.

La mi-temps est atteinte sans que le score ne bouge. Cependant, dix minutes après la reprise, Neraysho Kasanwirjo centre depuis la droite et Peterson ouvre le score d’une frappe du gauche aux vingt mètres. Un coup dur pour le NAC, qui lutte pour éviter la relégation directe et avait tant besoin de points.

Ce but a clairement libéré les hommes de Danny Buijs, qui ont alors cherché le break. Pour y parvenir, Mohamed Ihattaren et Paul Gladon ont été lancés en renfort.

Ihattaren, visiblement déterminé à se distinguer, a immédiatement pesé sur le jeu par ses corners dangereux, même si ses passes manquaient parfois de précision. Le temps filait alors pour le NAC, qui lançait Moussa Soumano et Pepijn Reulen dans les dernières minutes.

Finalement, au bout des arrêts de jeu, Nassoh a libéré les siens d’une frappe puissante des vingt mètres qui a fini dans le coin gauche. Un soulagement immense pour les joueurs et les supporters brabançons.

Le NAC aura une nouvelle occasion de s'imposer la semaine prochaine, cette fois à domicile face à l'Ajax. Suivront ensuite des rencontres contre le FC Utrecht, le sc Heerenveen et l'AZ. Une tâche difficile donc pour cette équipe en difficulté qui espère se maintenir au plus haut niveau la saison prochaine.