Nasser Al-Khelaïfi tacle les clubs qui soutiennent encore la Super League

Le président du PSG, qui est aussi celui de l'ECA, a de nouveau critiqué les clubs qui restent engagés dans le projet d'une Super Ligue européenne.

Lors de la dernière assemblée générale de l'ECA (Association européenne des clubs), le vendredi 23 septembre, Nasser Al-Khelaïfi a adressé une pique aux clubs qui soutiennent encore le projet de Super League : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus.

« Nous continuons à travailler sans eux. Vous savez, s'ils veulent revenir, ils sont, bien sûr, les bienvenus. Ce qui est étrange, c'est qu'ils célèbrent également la victoire dans la compétition de clubs de l'UEFA, qui est sans doute la meilleure compétition de clubs au monde. Il est donc très étrange que vous alliez à l'encontre de toutes les compétitions de clubs fantastiques qui existent et que vous participiez, célébriez et profitiez des trophées », a déclaré Al-Khelaïfi.

« Ce sont des choses, vous savez, sur lesquelles nous n'allons pas perdre notre temps. Nous allons de l'avant, nous essayons de travailler au mieux pour nos clubs avec l'UEFA comme partenaire. Je pense aussi à notre collaboration pour le nouveau cycle de la Ligue des champions. C'est formidable, tout est fantastique, tout va dans le bons et ceci, au-delà de nos attente. Nous n'avons pas à nous plaindre donc laissez-les faire ce qu'ils veulent mais de notre côté, pour être franc, nous concentrons juste sur nos objectifs et nous savons que la Super League n'existera pas et même qu'elle n'existera jamais », a-t-il ajouté.